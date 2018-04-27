«Пока, жёнушка»

Впервые 4-летний Саша сделал предложение Юле еще в детском садике. После выпуска их судьбы разошлись, но спустя 13 лет они вновь нашли друг друга в большом мегаполисе.

«Кажется, моя мама до сих пор не может поверить в случившееся, — признается 25-летняя Юлия. — Я и сама считаю, что наша история достойна стать сценарием к голливудскому фильму о любви».

Детство Саши и Юли пришлось на начало 90-х — время демографического спада. Они вместе воспитывались в детском садике «Золотой ключик» города Камень-на-Оби, мама девочки — Татьяна Анатольевна — работала там воспитателем. В старшей группе было всего 4 человека: две девочки и два мальчика — это был 1999 год.

Для Юли детский сад — это милые воспоминания об утренниках в костюме снежинки, для Саши — период первой влюбленности — именно тогда четырехлетний мальчик не постеснялся впервые сделать предложение.

«Честно говоря, я узнала про этот факт только со слов мамы, — делится Юля. Мы были в садике, она заплетала мне косички, а тут влюбленный Саша подбежал и выдал «Хочу попросить руки вашей дочери». Несколько секунд мама была в замешательстве, а после вежливо объяснила, что ещё рано».

После выпуска их пути разошлись. Жили в одном городе, но в разных районах. В 10 лет Саша вместе с родителями переехал в Новосибирск, Юля же покинула родной город только после школы. Юля поступила в СГУПС на инженера, Саша — в НГТУ на факультет летательных аппаратов. Они могли бы никогда не встретиться, если бы не случайное сообщение «ВКонтакте».

Одна из воспитанниц детского садика добавила в соцсети снимок с выпускного и принялась разыскивать старых друзей.

Девчонки начали переписываться, рассказывать что-то о своей жизни, вспоминать прошлое. Оказалось, что многие ребята — младшие и старшие группы из детского садика — общаются. Неизвестна только судьба Саши, который когда-то был влюблен в Юлю. Девушка решила найти его в соцсетях — фамилия редкая, удалось с первой попытки.

«Удивительно, но он сразу вспомнил меня, завязалось общение, — делится Юля. Разговаривали ни о чем: про садик, про университет, про общих знакомых. Честно говоря, внешне он мне сразу понравился».

Встретились спустя месяц. Парень пришел с тортом в общежитие, пили чай, разговаривали около трех часов, а на прощание он в шутку сказал: «Пока, жёнушка!».

Юля была приятно удивлена, а ее первая симпатия стала перерастать во что-то большее. Только вот сказка закончилась быстро — Саша пропал: перестал отвечать на сообщения, еще реже писал сам.

«А вдруг у него кто-то есть? Мы ведь не делились историями из личной жизни», — думала Юля.

Больше полугода Юля жила в неведении, но и первая попыток не делала — боялась показаться навязчивой. Спасало творчество — девушка выплескивала эмоции на бумагу, писала стихи.

«.. Ты вроде рядом, но не здесь —

Огромный город, жизнь, движенье.

Остановись. Почувствуй всплеск.

Шагни навстречу притяженью!..»

Спустя 8 месяцев Саша появился вновь: завязалось общение, переписка. Оказалось, что он не любитель соцсетей — заходит туда редко. Встречи не назначал из-за занятости или учебы. В какой-то момент переписки речь зашла про вторые половинки. Саша сказал, что сейчас трудно встретить девушку без вредных привычек: сам он не пьет и не курит, занимается спортом. Выяснилось, что для Юли это тоже важный критерий. На вопрос: встретила ли она такого человека, Юля ответила: «Да, и он даже читает это сообщение».

Через пару дней Саша пригласил Юлю на свой день рождения — 24 мая ему исполнялся 21 год. Отмечали вдвоем: сначала в ресторане, потом в кино. В конце вечера Саша признался, что сразу почувствовал «что-то», но боялся открыться. Был неудачный опыт — в школе два года встречался с девушкой, а на выпускном расстался. Юля же говорит, что Саша — это первая большая любовь в ее жизни.

«Конечно, были влюбленности, но я никогда не говорила о своих чувствах. Возможно, молодые люди и не знали об этом, — делится Юля. С Сашей все иначе, и я уверена, что это судьба».

Знакомство с родителями было трогательным и запоминающимся. Родители Саши помнили Юлю еще совсем маленькой, а на встречу пришла уже взрослая красавица. Мама Юли тоже была приятно удивлена, увидев Сашу совсем взрослым.

Совсем скоро ребятам исполнится по 26 лет: у Саши День рождения в мае, у Юли в августе. Их отношениям в этом году исполнится пять лет. Первое время они жили с родителями Саши, через год родственники помогли с покупкой квартиры. Со свадьбой не торопятся — копят деньги, хотят, чтобы все было в лучших традициях.

«Штамп в паспорте ничего не меняет — у нас отношения открытые отношения, — делится Юля. Мы уверены друг в друге, знаем, что никто завтра никуда не сбежит».

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