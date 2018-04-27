В тюрьме атеистов нет: зачем венчаются в Бутырке

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости Алексей Михеев . На Пасху патриарх Кирилл посетил Бутырский следственный изолятор и в нарушение всех правил разрешил одному из заключенных обвенчаться. Как провести 12 лет за колючей проволокой и дождаться своего семейного счастья — в материале РИА Новости.

Двадцать трехэтажных корпусов, 434 камеры, из которых 101 — общие помещения размером приблизительно шесть на двенадцать метров. Остальные еще меньше. Сегодня в изоляторе содержатся около двух с половиной тысяч человек. Здесь же ждет отправки в колонию осужденный за распространение наркотиков Ярослав. Недавно в тюремном храме Покрова Пресвятой Богородицы он обвенчался с девушкой, с которой надеется прожить вместе всю жизнь.

"Я их знаю больше года. Он сам из Томска. Хорошо учился, поступил в один вуз, потом понял, что ошибся с выбором, — перешел в другой. Женился на своей подружке детства, но как-то у них не сложилось: он поехал в Москву, она не захотела и в одностороннем порядке развелась. Очень ему было тяжело. И он нашел утешение в наркотиках. Так бывает", — рассказывает старший священник Покровского храма протоиерей Константин Кобелев

Заключенные Бутырского СИЗО

Отец Константин окончил биофак МГУ . В 1979 году попал в авиакатастрофу. А еще до этого, пережив тяжелый эмоциональный срыв, написал в своем дневнике: «Провидение, если ты есть, убей меня». И вот уже много лет помогает бутырским сидельцам. Ему доверяют, его слушают, и он постоянно рассказывает журналистам о том, как это — говорить о Боге тем, кто небо видит лишь во время кратких прогулок.

Сломанные судьбы и жены декабристов

Однажды Ярослав пришел за очередной дозой, и ему предложили существенную скидку — за «постоять рядом» и «покараулить». Дилер делал так называемые «закладки» (небольшой запечатанный пакет с наркотиком, который курьер оставляет в определенном месте и сообщает координаты клиенту). А в следующий раз молодого человека арестовали. На суде он стал фактически главным обвиняемым по делу о распространении наркотиков. Приговор — 12 лет лишения свободы.

"Очень у многих ребят так изломаны судьбы. Они сидят от десяти до 20 лет. Человек, который просто хотел купить наркотик, но как-то в этой процедуре поучаствовал, хотя бы рядом постоял, не беря ничего в руки, — все, считается участником группы. Конечно, с наркоманией нужно бороться, но надо же и разницу понимать", — сетует отец Константин. И прибавляет: «Нам, батюшкам, тоже сложно молчать о том, что многие получают срок больше, чем можно было бы».

Со своей невестой Ярослав знаком давно. Узнав, что с ним случилось, она очень пожалела молодого человека, стала его навещать. Решили обвенчаться. Однако Церковь настаивает на том, чтобы перед таинством молодые расписались в загсе. И тут возникла проблема. Свидетельство о разводе Ярослава находилось на его родине, в закрытом военном городке. Маша, невеста, долго пыталась его получить — и никак. И тут в Бутырке узнали, что к ним едет патриарх.

"А почему нет? Давайте поможем", — решил, по словам отца Константина, предстоятель Русской православной церкви , узнав их историю. И священник обвенчал пару в тюремном храме. Ярослав с Машей надеются, что отбывать срок его отправят в родную Томскую область. Маша уже подружилась со свекровью, собирается жить у нее и во всем ее поддерживать. А Ярослав постоянно пишет Маше длинные письма — «так подробно, про все чувства, ощущения», рассказывает она.

Молодые действительно живут этой перепиской, уверяет отец Константин.

"Помните, как жены декабристов уезжали? Это же в традициях нашего народа — не бросать человека. Сколько наши женщины ждали своих мужей!" — говорит он.

Бог за решеткой

По его словам, неверующих в СИЗО нет. «На тысячу человек не более десяти неверующих — я имею в виду и христиан, и мусульман. Атеисты все на свободе — а когда человек попадает в тюрьму, он начинает думать: что же ему поможет? И все приходят к Богу», — продолжает батюшка.

Евангелие в камере Бутырского СИЗО

Самая большая радость для него, когда его «подопечные» продолжают жить по-христиански и на свободе. У одного заключенного дочь должна была родить, и он долго переживал: как же так, будет внук или внучка, а их дедушка даже не венчан? В итоге дочь на последних сроках беременности стояла на венчании родителей в тюремном храме, а вскоре произошло чудо — не помышлявшего ни о каком УДО счастливого дедушку выпустили на свободу. Внука, разумеется, крестил тоже отец Константин.

"Патриарх сказал, что мы приходим на помощь тем, кому особенно нужны. Сюда, конечно, попадают за дело. Но патриарх знает: многие сидят совсем не за то, что совершили, — так уж сложилась жизнь. И история Ярослава и Маши его глубоко тронула. Его главное пожелание им: дождитесь друг друга, пожалуйста!" — рассказывает самый главный священник самого большого московского СИЗО.

В настоящее время заключенных Бутырской тюрьмы окормляют девять священников. Трижды в неделю совершается Божественная литургия, на которую пускают всех желающих подследственных. «А таких почти 80 процентов; мы не успеваем служить. Почти каждый крещеный хочет попасть в храм», — улыбается отец Константин.

Голубь на окне камеры Бутырской тюрьмы