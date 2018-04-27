Невидимая помощь

Как Господь учил в евангельской проповеди, так Он и делает Сам.

Бог есть Любовь, и все его дела — милосердие, но очень часто мы их не видим, как не замечает маленький ребенок помощи и поддержки родителей. С двух-трех лет он начинает говорить: «Я сам!», и считает, что излишняя опека родителей сдерживает его развитие. Он протестует против навязчивых родительских назиданий и в подростковом возрасте, все хочет попробовать, все испытать. Все сам!

Чтобы эти эксперименты не привели к плачевным последствиям, мудрые родители просто меняют формы контроля и способы своего участия в жизни любимого чада.

Так поступает и Господь. Порой Он творит чудеса, чтобы привлечь людей к Себе. В прежние времена, когда люди были более своенравны и менее дисциплинированы, чудес было значительно больше.

Когда практически все верили в того или иного бога, чудеса были доказательством силы и могущества богов и даже предметом состязаний. Так, Моисей чудесами убеждал фараона и египетских жрецов освободить народ Божий из плена тяжелой, изнурительной работы. Когда он бросил свой жезл на землю и тот превратился в змея, жрецы повторили то же самое со своими жезлами. Но змей Моисея пожрал жреческих змей, и это указывало на то, что Бог Моисея сильнее богов фараона. Так же, с помощью чуда, святой пророк Илия показал несостоятельность Ваала и его жрецов.

Даже среди своих, внутри своего сообщества, Аарону и Моисею иногда приходилось решать дела, прибегая к чуду. Можно вспомнить чудо процветшего Ааронова жезла, который был положен в ковчег завета в числе двенадцати других. Для людей той культуры чудо не было чем-то из ряда вон выходящим. Оно было подтверждением правоты человека в религиозном споре, знаком, что Бог — с ним.

В нашем современном технологическом мире человек, даже посещающий храм, зачастую пренебрегает чудесами, считая их достоянием людей «тёмных», не просвещённых светом научно-технического прогресса. Вера в чудеса, считает он, отвращает его от Христа и Евангелия.

А если речь идёт о неверующих, впору вспомнить притчу о богаче и Лазаре. Когда богач попал в ад, он просил Авраама за своих братьев, просил послать к ним Лазаря, чтобы он образумил их, «и они не пришли в это место мучения». Авраам напомнил богачу, что его братья имеют Моисея и пророков, пусть их слушают. Но богач настаивал: нет, необходимо чудо — чтобы кто-то из мёртвых воскрес и пришёл к ним, тогда они поверят Богу. Авраам ответил, что они всё равно не поверят. При нежелании каких-либо изменений в духовной сфере всегда можно найти объяснение чуду: или просто не поверить, или объяснить его устраивающим человека способом. И Авраам знал, что братья богача так и поступят, явись к ним Лазарь, поэтому и сказал, что бесполезно для них творить чудеса, ибо чудо действенно для тех, кто расположен его принимать.

И для современных неверующих людей чудо — это если не «обман зрения», то некое стечение обстоятельств, которое можно объяснить более просто, чем Божественным вмешательством в естественный ход вещей. Они ссылаются на известный принцип экономии мышления, так называемую бритву Оккама, согласно которому из нескольких вариантов объяснения какого-либо явления надо выбирать самое простое. Но если внимательно присмотреться, то в этой простоте практически всегда есть неуловимая «случайность», которой просто пренебрегают и о которой умалчивают.

Используя «бритву Оккама», один из атеистов приводил такой пример: человек ждёт троллейбус, а его всё нет. Возможно, он опаздывает потому, что где-то по пути у него пробило колесо, и водитель его менял. А может быть, Господь задержал троллейбус, чтобы этот человек не попал в аварию или сосулька не упала бы ему на голову, и он не оказался бы в больнице. К смерти он ещё не готов, его миссия на земле не выполнена. Вот и задерживается троллейбус, а в это время машина проезжает мимо, и сосулька падает так, что ничего страшного не происходит, а человек невредимым приходит к себе домой. Верующие, говорит атеист, будут считать, что действует Бог, а я считаю, что троллейбус задержали естественные причины.

Для верующего человека оба эти объяснения не противоречат друг другу, потому что он знает, что в Промысле Божием находится всё. Богу несложно и колесо «спустить» в троллейбусе, и галактику создать одним мановением.

А для неверующих, ищущих рациональных доказательств, с помощью принципа Оккама невозможно доказать, какой вариант из двух имел место, потому что оба недоказуемы. Этот принцип неправомерно использовать в споре богословия с атеизмом, он применим только к земным явлениям. К примеру, как легче объяснить, почему задержался троллейбус? Потому что рассеянный водитель напоролся колесом на что-то острое или потому что какой-то недобросовестный производитель сделал покрышку слабой? Логичнее выбрать первое, и неверующий человек скажет, что вписывать в эту историю Бога некорректно.

Кстати, даже и в таком случае принцип, согласно которому мы стараемся выбрать наиболее простое и понятное нам решение, сработает в пользу Бога. Поставим следующий вопрос: как возник мир — все многообразие форм жизни, вся та удивительная гармония, которая царит и в структуре маленького зелёного листочка, и в глобальных космических системах? Либо всё это возникло совершенно случайно, в результате огромного количества совпадений, либо Кто-то сотворил весь этот необъятный, премудро устроенный мир. Согласно принципу Оккама проще предположить второе объяснение, как более естественное.

Один ныне здравствующий неверующий человек, артист и музыкант по профессии, в диспуте со священником заявил, что ему импонирует нравственно-этическое учение Евангелия, а вот чудеса ему претят. И хотя заповеди Евангелия хороши, но для него главный критерий — собственная совесть, которой он и руководствуется в жизни, делает добрые дела, помогает нуждающимся и своих детей воспитывает в том же духе. А после смерти, он уверен, всех ожидает полное небытие, уничтожение всего и вся.

Что можно сказать о такой точке зрения? Действительно, совесть — это важно. Это голос Бога, вложенный в человека. Но проблема в том, что совесть может проявлять себя очень неоднозначно. Для многих людей она слабое, почти неслышное веяние ветерка. Со своей совестью человек при необходимости всегда договорится. Если бы достаточно было только слушать голос совести, не нужен был бы ветхий закон, который Бог дал через Моисея, чтобы сохранить людей от полного растления. Закон появился тогда, когда совесть уже «заглохла», не работала у большинства людей.

Но неверующий человек и тут находит, что возразить. Для него совесть не голос Бога, а чувство, которое воспитывается в семье, в социуме. Мы не сбрасываем воспитание со счетов, однако знаем, что ему противодействует наша падшая природа и злые духи, опирающиеся на неё. Голос совести можно воспитанием развить, а можно им же заглушить. Гитлер не в джунглях жил, Сталин и Берия тоже не в волчьей стае воспитывались, а в социуме. Трудно предположить, что родители учили их делать зло, идти по головам, по трупам. Однако их воспитание не помешало им калечить и убивать людей сотнями тысяч и миллионами.

И наконец, для чего нужно воспитывать детей хорошими, для чего слушать свою совесть, если всё кончается смертью? Можно предположить такой ответ: для того, чтобы прожить земную жизнь в более комфортных условиях. Во многих обществах удобнее жить и работать по совести. В бизнес-сообществах людям также важна надёжность партнёров. Если человеку верят, достаточно его слова. Так было и у нас в ХIХ веке, когда купец давал слово и держал его. Если человек не держал слова, с ним никто и дела не имел, поскольку всем становилось известно, что он ненадёжен.

Получается, что в жизни по совести тоже проглядывает определённая земная выгода: я буду иметь уважение от людей, меня будут ценить, мне будет комфортно жить. Земные интересы ставятся во главу угла, да ведь других мотивов и нет. Всё рассчитано только на «один сезон» — на земную жизнь. Под её нормы всё подгоняется. И столь высоко ценимую совесть при необходимости тоже можно подогнать под эти нужды.

Поэтому святые отцы постоянно говорят о том, что доброе дело, даже самое большое и необыкновенное, делаемое человеком не ради Христа, не имеет никакой цены. Потому что в любом случае человек делает его для себя, ради своей выгоды — необязательно материального характера, многим состоятельным людям это не нужно, достаточно морального удовлетворения, чувства своей значимости.

А что касается чудес… Неверующий, как малый ребёнок, убеждён, что «ходит» по жизни самостоятельно, без Божией помощи и поддержки. Но может быть, однажды в ситуации, где все его силы, деньги, связи окажутся бессильными ему помочь, он увидит чудесное действие силы Божией в своей жизни. И тогда все его прежние убеждения рухнут, как карточный домик.