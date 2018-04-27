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В Оричевском районе третий день ищут молодую мать с двумя детьми
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В Оричевском районе третий день ищут молодую мать с двумя детьми 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В селе Коршик разыскивается Татьяна Антонова, ее 7-летняя дочь Регина и 3-летний сын Алексей.
Волонтеры кировского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что 25 апреля в селе Коршик Оричевского района пропала без вести семья. 26-летняя Татьяна Антонова ушла из дома около 10 часов вместе с 7-летней дочерью Региной и 3-летним сыном Алексеем. С тех пор о них ничего не известно.
Приметы женщины: рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, рыжие короткие волосы. Татьяна была одета в коричневую болоньевую куртку, синие кроссовки.
Приметы Регины: рост 140 см, нормальное телосложение. Из одежды — темно-коричневая куртка, темные штаны, шапка с помпоном.
Алексей: рост 110 см, нормальное телосложение, был одет в темно-синюю куртку, синие штаны, синюю шапку и сапоги.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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