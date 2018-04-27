Как сжечь больше калорий во время прогулки?

При правильном подходе можно ускорить метаболизм на 20%

Пешие прогулки — прекрасный способ провести время, поддержать физическую форму и даже укрепить психическое здоровье. А еще регулярная ходьба помогает сбросить лишний вес — причем, как показывают результаты недавних исследований, для этого совершенно необязательно проходить каждый день 10 тысяч шагов, можно ограничиться втрое меньшим расстоянием

А вот для того, чтобы за время прогулки сжечь как можно больше калорий, надо следить за скоростью. Как свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного специалистами из Университета штата Огайо, наилучшего результата можно достичь, если постоянно менять скорость передвижения. Так, постоянное изменение скорости способно на 20% ускорить метаболизм и, следовательно, сжечь больше калорий. «На самом деле, — говорит автор исследования профессор Маной Сринивасан, — мы редко сохраняем одну и ту же скорость во время ходьбы. В зависимости от продолжительности прогулки, от покрытия, по которому мы гуляем, от ровности поверхности меняется наша скорость. Но смысл в том, чтобы сделать эти изменения постоянными — тогда ваш метаболизм будет работать на полных оборотах».

Для того, чтобы достичь максимального эффекта, специалисты советуют менять траекторию движения, угол и покрытие поверхности (например, переходить с гравийной дороги на асфальтированную), а также проходить часть пути с утяжелением. Вера Ермакова

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