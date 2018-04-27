Антистрессовые методы перехода на удаленную работу

Когда для решения задач предполагается активное взаимодействие с коллегами из различных департаментов, работа в удаленном от команды режиме кажется затруднительной. Но это не так! Современные технические возможности позволяют создавать эффект присутствия на большинстве переговоров и внутренних встреч, поэтому недостатка в профессиональном общении сотрудник, работающий из дома, не испытывает. Однако, если такой формат работы является новым, то сотруднику нужно найти мотивацию, настроиться на новый тип взаимодействия с коллегами. Нужно быть готовым переформатироваться самому.

Вопрос организации себя и своего времени стоит особенно остро для удаленных работников, поскольку внешний контроль отсутствует и результат зависит только от самого себя. На основании собственного опыта удаленной работы в глобальной компании хочу поделиться советами, которые помогут добиваться эффективных результатов.

1. Выберите удобное место для работы

Размышляя об удаленной работе, многие представляют себя на пляже, в парке или других невероятных местах. В теории эта картинка очень заманчива, но на практике для эффективной и комфортной работы нужен хороший интернет и множество различных вещей под рукой (блокнот, ручка, чай, кофе и т.п.). Таким образом, дома гораздо больше возможностей для организации удаленного рабочего места. При этом я не рекомендую работать лежа в кровати или на диване — самый лучший вариант организовать себе дома подобие личного кабинета или отдельного рабочего пространства. Во-первых, это дает семье понять, когда вы заняты рабочими вопросами и не отвлекать вас. Во-вторых, это организовывает и вас лично, настраивая на рабочую волну.

2. Готовьтесь к рабочему дню Работая из дома, безусловно, велик соблазн проснуться за 5 минут до начала рабочего дня и провести целый день в пижаме. Это может быть и приятно в течение короткого времени, но быстро надоедает, если происходит на регулярной основе. Кроме того, что такой образ во время работы расслабляет сотрудника, он еще влечет за собой стресс от любого видеозвонка, поскольку требует оперативного создания делового вида. Поэтому я рекомендую соблюдать ритуал подготовки к рабочему дню, как если бы вы действительно собирались в офис. Достаточно привести себя в порядок и одеть удобную, но представительную одежду, чтобы в любой момент быть готовым ответить на рабочий звонок, подключиться к встрече по интернету. Это очень дисциплинирует, помогает настроиться на рабочий лад, а также придает ощущение собранности и уверенности в себе. Плюс еще и в том, что в конце рабочего дня не нужно много времени тратить на сборы, если нужно куда-то идти.

3. Планируйте распорядок дня Минус удаленной работы заключается в том, что грань между личным и рабочим временем постепенно стирается. При поступлении важного звонка, e-mail или неотложного дела, в большинстве случаев, все личные и домашние дела отходят на второй план. Может показаться странным, но я иногда даже пообедать не успеваю, работая дома. В данном случае поможет соблюдение продуманного распорядка: четкое время пробуждения, продолжительность рабочего времени, планы на вечер. Лучше, чтобы они были конкретные, например, занятия спортом, встречи с друзьями, близкими и т.п., — то, что сложно отодвинуть по времени. Это организовывает и вас, и ваших близких, а также стимулирует выполнять рабочие задачи в срок.

4. Ставьте дедлайны

Как заставить себя работать — это, пожалуй, самый распространенный вопрос, связанный с удаленной занятостью. Действительно, пребывание дома и отсутствие рабочей обстановки многих расслабляет. Если человек не обладает от природы железной волей и самодисциплиной, очень помогает составление графика конкретных мероприятий, например, звонков, видеовстреч или дедлайнов, согласованных с другими людьми. Подобные ограничения стимулируют активность и повышают мотивацию.

Безусловно, ничто не заменит живое общение с людьми, поэтому я всегда с удовольствием появляюсь в офисе, когда есть такая возможность, это большой заряд бодрости и вдохновения. Но если новые условия жизни обусловливают переход на удаленный режим работы, советую провести работу над собой и воспользоваться правилами, помогающими в организации ежедневной работы.

5. Что мешает работать дома?

Сложности может вызывать отсутствие рабочей атмосферы и коллег, которые ее создают. Также отвлекающими факторами могут быть близкие — дети, супруги или другие члены семьи, с которыми вы пересекаетесь дома в рабочее время. Мой муж также имеет возможность иногда работать из дома, поэтому периодически мы с ним пересекаемся на одной территории в рабочее время. Это действительно создает определенные сложности, поскольку присутствие семьи отвлекает.

Мы проговариваем заранее свой функционал на день, стараемся не планировать каких-то важных звонков или переговоров, чтобы не мешать друг другу. Если такая необходимость все-таки есть, то пытаемся опять же предупреждать друг друга об этом и не беспокоить в определенные периоды времени.

Если есть сложности с организацией времени, связанные с присутствием семьи дома или в случаях, когда удаленноому сотруднику остро необходимы другие люди можно пойти в ближайшие кафе с хорошим интернетом, библиотеку или специальные пространства для ко-воркинга.

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