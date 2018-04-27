Вредные привычки: что мешает вам продвигаться по карьерной лестнице

Что мешает вам достигать поставленных целей? Почему вас не повышают? Как избежать «ловушек» перфекционизма и начать ценить себя и свой труд? Один из самых известных бизнес-консультантов Маршалл Голдсмит и эксперт по женскому лидерству Салли Хелгесен отвечают на эти вопросы в своей книге «Ты способна на большее. 12 привычек, которые мешают женщинам сделать карьеру», которая на днях вышла в издательстве «Олимп–Бизнес». Forbes Woman публикует самые интересные фрагменты.

Вы спросите: как можно избавиться от привычек и реакций, которые сформировались за многие годы и даже десятилетия работы, ведь они основываются на вашем опыте. Не зря же, в самом деле, говорят: «Старую собаку не выучишь новым фокусам».

Есть хорошая новость: теперь мы знаем, что это не так (и не только применительно к собакам!). До недавнего времени исследователи головного мозга считали, что лишь у детей нервная система способна изменяться, образуя новые нейронные связи, необходимые для формирования новых навыков и нового поведения. Но функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ), позволившая нейробиологам рассматривать мозг в действии, показала, что мозг сохраняет способность создавать новые нейронные связи на всех этапах здоровой взрослой жизни.

А это значит, что вы можете переформатировать свой мозг для поддержки новых привычек и образа мыслей в любом возрасте. Есть, правда, одна загвоздка: вы должны быть готовы повторять и закреплять это новое поведение, пока оно не станет привычным вашему мозгу. Потому что поведение и мысли создают новые нейронные связи только посредством длительного многократного повторения. Если как следует попрактиковаться, новые связи упрочатся и станут действовать, что называется, по умолчанию. Даже люди, получившие серьезную травму, могут излечиться с помощью повторения привычек и мыслей, которые противодействуют устоявшимся реакциям.

Этот принцип нейропластичности означает, что в ваших силах изменить свою реакцию на разные ситуации. Прошлый опыт мог сформировать ваше поведение, но он не должен его жестко фиксировать. У вас есть возможность стать пунктуальнее, действовать более продуманно «здесь и сейчас», стать настойчивой, самодостаточной, лучше использовать властные полномочия, увереннее устанавливать границы и эффективнее отстаивать свои интересы.

Все эти богатства доступны вам, и все они вам по силам. Но процесс не запустится, пока вы не осознаете, какие поведенческие привычки заставляют вас буксовать, и не начнете усваивать новые — более полезные.

С учетом этой хорошей новости мы представляем вам двенадцать моделей поведения, которые, по нашим наблюдениям, чаще всего заводят женщин в тупик.

1. Нежелание заявлять о своих достижениях.

2. Расчет на то, что ваши усилия заметят и вознаградят.

3. Переоценка профессиональной компетентности.

4. Выстраивание, но не использование отношений.

5. Неумение с первого же дня заручиться поддержкой союзников.

6. Следование принципу «работа выше карьеры».

7. Ловушка перфекционизма.

8. Болезненное стремление угодить.

9. Умаление своих заслуг.

10. Излишние эмоциональность, многословность и откро— венность.

11. «Пережевывание» неудач.

12. Склонность отвлекаться.

Привычки: ограничивают или дают силу?

Чем дальше вы продвигаетесь по служебной лестнице, тем больше вероятность, что у вас возникнут поведенческие проблемы. Вам хватает навыков. Вы явно умны. Умеете справляться с трудностями и мыслить стратегически. У вас есть опыт и приходящий с ним авторитет. За долгие годы вы, вероятно, наладили множество полезных связей. Четко сформулировали свои ценности и правила.

Привыкли доводить дело до конца. У вас, скорее всего, хорошие навыки общения. Вы очень дисциплинированны и мотивированны. Успех обычно указывает на то, что вы прекрасно освоили свою работу. Вот почему поведенческие проблемы приобретают такую значимость. Если вы все еще ощущаете, что препятствия мешают вам оказаться там, где вы хотите быть, — вероятно, все дело в этих самых проблемах. Конечно, как любая женщина, вы и сегодня, как много лет назад, можете столкнуться с внешними — культурными и структурными — барьерами на работе: странно было бы отрицать, что они по-прежнему существуют. Но, как было отмечено ранее, культуру и структуру вы не можете контролировать, в отличие от ваших собственных поведения и привычек. Так что всегда стоит начинать с них, если вы хотите улучшить качество жизни на работе и создать задел для более полной реализации своего потенциала…

Опыт Маршалла, использовавшего метод обратной связи «360 градусов», показывает, что женщин в организациях воспринимают как более эффективных руководителей, чем мужчин. Многих это удивляет — не сам факт того, что женщины оказались более эффективными руководителями, но то, что это широко распространенное представление о конкретных женщинах внутри организации. Это не означает, что любую сотрудницу считают более эффективной. Но получается, что в среднестатистической женщине задатки лидера более очевидны, чем в среднестатистическом мужчине. Осознание этого должно обнадежить и вдохновить представительниц прекрасного пола.

Однако анализ обратной связи

также показал, что женщины куда требовательнее к себе, чем мужчины. Они, как правило, больше беспокоятся о своих предполагаемых недостатках, и на них сильнее давит потребность совершенствоваться. Это может быть полезно, потому что заставляет вас стремиться к изменениям. Но если вы завязнете в упреках или самобичевании из-за того, что вы несовершенны, никакой пользы это не принесет. Вам не удастся повести людей за собой или изменить свое поведение к лучшему, если вы будете постоянно себя ругать.

Вот почему, работая с женщинами, Маршалл требует соблюдать главное правило: «Пожалуйста, не судите себя слишком строго».

Мы настоятельно просим вас помнить об этом. А еще призываем осознать, что «привело вас сюда». Любое ограничительное поведение одновременно является и вашей сильной стороной. Такие положительные качества, как умение поставить себя на место другого, скромность, трудолюбие и надежность, лежат в основе многих моделей поведения, описанных в этой книге. Так что, читая о поведенческих привычках и размышляя, над чем вы хотели бы поработать, дайте себе время понять, что привело вас туда, где вы есть. И воздайте этому должное.

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