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Общественные контролеры проследят за ремонтом дворов в Красноярске
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Общественные контролеры проследят за ремонтом дворов в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Больше двухсот членов красноярского Общественного Совета будут контролировать выполнение ремонтных работ во дворах и скверах города. Об этом сообщили в администрации Красноярска.
Все контролеры-самовыдвиженцы получат специальные удостоверения и пройдут обучение в сфере строительства и ЖКХ, чтобы понимать технические нюансы процесса. Подрядчикам, занимающимся ремонтными работами, уже объяснили, что предъявителям удостоверений необходимо давать информацию.
Больше сотни подъездов приняли после ремонта в подмосковной Балашихе. В ходе работ были покрашены потолки и стены, установлены новые почтовые ящики, светильники, оконные блоки.
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