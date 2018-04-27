Общественные контролеры проследят за ремонтом дворов в Красноярске

Больше двухсот членов красноярского Общественного Совета будут контролировать выполнение ремонтных работ во дворах и скверах города. Об этом сообщили в администрации Красноярска.

Все контролеры-самовыдвиженцы получат специальные удостоверения и пройдут обучение в сфере строительства и ЖКХ, чтобы понимать технические нюансы процесса. Подрядчикам, занимающимся ремонтными работами, уже объяснили, что предъявителям удостоверений необходимо давать информацию.

Больше сотни подъездов приняли после ремонта в подмосковной Балашихе. В ходе работ были покрашены потолки и стены, установлены новые почтовые ящики, светильники, оконные блоки.