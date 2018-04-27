Анжелика Варум удивила фотографией без макияжа

Над этой звездой годы не властны.

Анжелика Варум нечасто балует подписчиков новыми фотографиями, поэтому каждый кадр вызывает бурное обсуждение в социальных сетях. Но последним снимком она по-настоящему смогла удивить. 48-летняя певица даже без макияжа и в обычной спортивной майке выглядит как юная девушка.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum)

26 Апр 2018 в 6:35 PDT «Семидневный марафон на роликах (два часа утром и два часа вечером), если погода не помешает», — подписала кадр Варум. Поклонники тут же начали восторгаться не только внешностью своей любимицы, но и ее активным образом жизни. Между прочим, катание на роликовых коньках — одно из любимых развлечений Анжелики, она сама не раз об этом говорила. Кстати, во всей роллерской амуниции ее и подавно не отличишь от тинейджера.

Варум, конечно, никогда не страдала проблемами лишнего веса, она всегда была худенькой и стройной. Однако тот факт, что ей удается не меняться в размерах на протяжении стольких лет, не может не восхищать! Фигуре артистки может позавидовать любая 20-летняя барышня, которая по три раза в неделю ходит в тренажерный зал, ограничивает себя во всем и взвешивается каждый день. Секрет же идеальной фигуры Анжелики гораздо проще: все дело в воде.

«Я человек очень беспокойный, а люди такой типа обычно субтильные, такие, как я, — говорила Варум. — А вообще самое главное — это сон и вода. Я могу спать 20 часов, вот сколько будет у меня свободных часов, столько и буду спать. Все удивляются. Плюс большое количество воды, ну и плавать я люблю». Подробнее о рецептах красоты этой звезды можно прочитать здесь.

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