Ещё
Глафира Тарханова пожаловалась на сильный недосып из-за гастролей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива

Глафира Тарханова пожаловалась на сильный недосып из-за гастролей 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная российская актриса театра и кино Глафира Тарханова, ставшая мамой в четвертый раз всего полгода назад, уже полностью погружена в работу. Девушка не только полностью отказалась от декрета, но и согласилась на несколько крупных проектов, которые требуют много времени и сил. Как итог — сильный недосып и сочувствие поклонников.
34-летняя Глафира Тарханова из той категории женщин, что не привыкли жаловаться. Она все всегда успевает — воспитывает четверых детей, старшему из которых 10 лет, а младшему всего 7 месяцев, снимается в кино, играет в театре и ездит на гастроли. Ко всему прочему девушка не забывает и о своей маме, стараясь с ней регулярно встречаться. И как при такой насыщенной звездной жизни выбрать время на банальный сон простых смертных. Задача действительно не из легких. Однако Глафира и тут нашла выход — она спит сидя.
«Кто спит на ходу?! Это я! Опять в аэропорту, уже почти лечу! Всем комфортного сна! Мне уже не важно: сидя или лежа», — написала в своем микроблоге актриса. Поклонники хоть и отнеслись с юмором к ситуации сна «на ходу», но все-таки посоветовали звездной красавице уделять больше времени отдыху. «Глаша, держись дорогая! Мысленно с тобой! И поспи обязательно!» «Бедненькая… Отдыхать-то тоже надо» «Так нельзя. Сон — это так важно. Берегите себя!» «Да, ваша работа забирает многое, старайся беречь себя смолоду» «Глафира, недосып — это очень плохо! Спать надо побольше тем более с вашей профессией»
Стоит отметить, что Глафира действительно может чувствовать себя несколько переутомленной из-за межсезонья, которое проходит у нее нелегко еще и из-за того, что она решила немного сбросить вес. Ведь, как известно, любое стремление к идеальным стройным формам в конечном счете все равно приводит к диете, а та в свою очередь еще больше ослабляет организм, и так страдающий от весенней нехватки витаминов. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Это все гены!»: Регина Тодоренко показала забавное видео с родителями Ирина Хакамада рассказала, как одолеть весеннюю хандру «У вас все хорошо?»: поклонники переживают из-за усталого вида Кристины Асмус
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Распутина обидела Бузову: «Встала и ушла»9
Тест: что о вас говорит ваше белье
Продукты, которые почти все готовят неправильно
Американка облысела из-за предсвадебной подготовки14
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Видео
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
00:07
Звезда подправила откровенный снимок и поплатилась
Звёзды
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение