Глафира Тарханова пожаловалась на сильный недосып из-за гастролей

Известная российская актриса театра и кино Глафира Тарханова , ставшая мамой в четвертый раз всего полгода назад, уже полностью погружена в работу. Девушка не только полностью отказалась от декрета, но и согласилась на несколько крупных проектов, которые требуют много времени и сил. Как итог — сильный недосып и сочувствие поклонников.

34-летняя Глафира Тарханова из той категории женщин, что не привыкли жаловаться. Она все всегда успевает — воспитывает четверых детей, старшему из которых 10 лет, а младшему всего 7 месяцев, снимается в кино, играет в театре и ездит на гастроли. Ко всему прочему девушка не забывает и о своей маме, стараясь с ней регулярно встречаться. И как при такой насыщенной звездной жизни выбрать время на банальный сон простых смертных. Задача действительно не из легких. Однако Глафира и тут нашла выход — она спит сидя.

«Кто спит на ходу?! Это я! Опять в аэропорту, уже почти лечу! Всем комфортного сна! Мне уже не важно: сидя или лежа», — написала в своем микроблоге актриса. Поклонники хоть и отнеслись с юмором к ситуации сна «на ходу», но все-таки посоветовали звездной красавице уделять больше времени отдыху. «Глаша, держись дорогая! Мысленно с тобой! И поспи обязательно!» «Бедненькая… Отдыхать-то тоже надо» «Так нельзя. Сон — это так важно. Берегите себя!» «Да, ваша работа забирает многое, старайся беречь себя смолоду» «Глафира, недосып — это очень плохо! Спать надо побольше тем более с вашей профессией»

Стоит отметить, что Глафира действительно может чувствовать себя несколько переутомленной из-за межсезонья, которое проходит у нее нелегко еще и из-за того, что она решила немного сбросить вес. Ведь, как известно, любое стремление к идеальным стройным формам в конечном счете все равно приводит к диете, а та в свою очередь еще больше ослабляет организм, и так страдающий от весенней нехватки витаминов. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!