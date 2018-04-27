Мужская жертвенность как принцип мироустройства

Из всех факторов, которые составляют мужественность, самым недооцененным является биологический. Мужчина может оплодотворить несколько женщин сразу, но в то же время женщина способна вынашивать одного (максимум два-три) ребенка. Таким образом, один мужчина и десять женщин смогут воспроизвести гораздо большее общество, чем одна женщина и десять мужчин. Данный природный алгоритм привел к тому, что мужские жертвы несут меньшую значимость, чем женские. А это, в свою очередь, повлекло за собой историческую модель поведения мужчины, определившую то, что мы называем мужественностью, и сформировавшую нынешнюю структуру общества. Эволюционные предпосылки к жертвенности в сочетании с превосходящей физической силой и природной агрессивностью, обусловленной наличием тестостерона, наделили мужчину обязанностями, изначально предполагающими риск. Будь то охота или военная служба — в любой самой опасной ситуации именно от действий мужчины зависит вопрос выживания общественной группы. Эта тенденция в большей степени является объяснением сложившейся патриархальной иерархии человеческого развития.

Отголоски этого проявляются и сегодня. Несмотря на то, что мировое сообщество стремится к гендерному равенству, оценка любой ситуации опирается на имеющуюся природную двоякость. Если происходит катастрофа или террористический акт, СМИ прежде всего сообщают о потерях среди женщин и детей, что указывает на более высокую трагичность данной категории жертв. Жертвенность среди мужчин также объясняет более высокую тягу представителей сильного пола к порокам и риску. Это выражается в пристрастии к опасным увлечениям, например таким, как быстрая езда на мотоцикле. Рискуя, мужчина подсознательно проявляет безразличное отношение к жизни, подчеркивая тем самым свою природную мужественность, несмотря на полное отсутствие логичной аргументации подобного поведения. В конечном итоге это и объясняет концепцию возвышенного мужского достоинства. Ведь умение свободно распоряжаться своей жизнью и быть готовым к риску превращает мужчину в потенциального защитника. По истечении многих лет человеческой истории сформировался свод философских взглядов, посвященных мужской жертвенности, которые отразились и на мировоззрении современных людей. Мы предлагаем тебе познакомиться с подобными идеями, затрагивающими вопрос о том, насколько полезна сегодня данная эволюционная тенденция.

Философия мужской экспансии

«Человеческой стойкости свойственны презрение к смерти и презрение к боли. Мы должны практиковать их, если хотим быть мужественными». Цицерон

Человеческий путь развития превратил мужскую жертвенность не просто в результат биологической воли, а в нравственный ориентир. Данный эволюционный принцип послужил толчком для формирования трех основных предпосылок мужской философии: 1) выработки стойкости, 2) признания идеалов выше самой жизни, 3) доблести как конечного источника власти. Эти предпосылки легче всего подтвердить историей Древнего Рима, культурой, в которой классический кодекс чести смешался с принципами стоицизма, возвеличившими философию жертвенности.

Сопротивление страху

Нет более сильного человеческого инстинкта, чем инстинкт самосохранения. Отчего величайшей демонстрацией мужского самообладания является победа над страхом смерти. Даже в наши дни умение рискнуть жизнью считается проявлением неслыханного героизма. И чем большую угрозу для жизни представляет риск, тем большее уважение получает человек, на него решившийся.

Признание чего-либо выше смерти

«Если моя жизнь — цена чести, которую вы хотите отнять, то это низкая цена». Вергилий

Хоть нам и свойственно придавать жизни наибольшую ценность, во все времена неизменными остаются вещи, которые намного важнее: семья, честь, свобода. Римский философ Сенека в одном из своих произведений описывал молодого спартанца, который предпочел отдать свою жизнь, лишь бы не стать рабом. Сейчас мы живем в относительно мирное время, а понятие свободы трансформировалось в нечто более многозначительное, чем раньше. И напротив: мир предлагает такое большое количество благ, что ценность жизни как источника удовольствий возросла многократно. Оттого легкое принятие смерти кажется современному человеку несколько чуждым и непонятным. А ведь раньше у некоторых воинственных народов худшим, что могло произойти с мужчиной, считалась смерть, наступившая вне поля боя. Смерть на войне вообще нередко служила идеологическим инструментом военной стратегии. «С ним или на нем», — гласила надпись на щите спартанского воина, которая исключала вероятность возвращения солдата домой в случае проигранного сражения. Для викинга единственным условием попадания в рай являлась смерть в бою. В армии Чингисхана казнили тех, кто поддавался страху и бежал с поля битвы. К тому же смерть воина — это не только жертва во имя идеи или Родины. Готовность солдата рискнуть жизнью нередко укрепляла воинский дух и вдохновляла на мужество его соратников.

Стоит добавить, что жертвенность далеко не всегда являлась признаком банального идеологического альтруизма. Презрение к страху смерти позволяет принять жизнь в своей высшей форме. Достойная смерть придает жизни дополнительный смысл. «Тот, кто погибает мужественно, тот не умирает вовсе», — говорил Плавт. Если смерть человека неизбежна, то ее героизм обеспечит ему бессмертие. 8 уроков мужественности от викингов

Подлинный источник силы

«Тот, кто презирает собственную жизнь, властвует над другими». Сенека

Римляне считали слабостью, если человек слишком цеплялся за собственную жизнь. Это заставляло его избегать опасности и лишало возможности получения дополнительных благ. К тому же под угрозой жизни такие люди способны отдать все свое имущество и то, что им дорого. В контексте сражения страх смерти означал желание солдата остаться в живых, из-за чего он не мог драться яростно, был готов легко сдаться в плен либо бежать. Как считали древнеримские мыслители, человек, не боявшийся умереть, как бы это парадоксально ни звучало, имел больше шансов выжить. Здесь речь идет о значимости жизни, заключенной не в ее продолжительности, а в качестве и обилии возможных благ. Смелый человек берет то, что хочет, невзирая на жизнеугрожающие обстоятельства.

Не все так однозначно

В ответ на вышеизложенные сентенции многие из наших современников возразили бы, обозначив похожие идеи как попытку оправдать милитаристскую политику, превращающую людей в «пушечное мясо». Данную мысль можно принять, если взять в расчет исторический факт, свидетельствующий о том, что война давно перестала быть способом защиты своего дома и семьи, а превратилась в инструмент территориальной экспансии. Сейчас трудно дать объективный ответ, насколько не напрасны, допустим, жертвы войны в Сирии. Спекуляция на фундаментальных принципах морали позволила политикам вести идеологическую борьбу за рамками той же самой морали. К тому же мировая культура доказала уникальность каждой человеческой жизни, а ее лишение признала неоправданным расточительством, особенно во имя «общих» интересов, которые по большому счету применимы лишь к определенной группе лиц. Развитие рынка и научный прогресс послужили плодотворной почвой для прорастания индивидуализма как основного принципа существования. Сегодня человек видит смысл жизни в наполнении ее новыми знаниями и достижениями. Ее ценность не кажется ему сомнительной, ведь в ней заключен смысл продолжения рода. Трудно согласиться, что смерть — это добродетель, если у тебя есть дети и с твоим уходом из жизни они лишатся кормильца и покровителя.

Сейчас качество жизни выражается не только в ее достойном окончании. «Умереть красиво, чтобы память о тебе жила в веках» — сегодня не более, чем помпезная фраза, апеллирующая к ностальгии по классическим пеплумам. Качество жизни современного мужчины заключено в поступках, из которых она состоит. Каждый из нас стремится добиться профессиональных успехов, заработать больше денег; мы стали беспокоиться о своем здоровье, правильно питаться, заниматься спортом — все это делается не только для того, чтобы удлинить жизнь, но и придать ей особую значимость, которая сохранит достойное наследие.