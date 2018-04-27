С 4 по 6 мая на ярмарке в Орехово‑Зуеве представят продукты подмосковных производителей

Ярмарка выходного дня «Сделано в Подмосковье» пройдет в Орехово-Зуеве с 4 по 6 мая, жители и гости города смогут приобрести на ярмарках товары подмосковных товаропроизводителей, а также принять участие в культурно-массовых мероприятиях, сообщил представитель администрации муниципалитета.

«Приглашаем жителей и гостей Орехово-Зуева принять участие в тематической ярмарке выходного дня «Сделано в Подмосковье», которая пройдет на площади у памятника Владимиру Ленину с 4 по 6 мая. Здесь можно приобрести овощи, сладости, мед, мясные деликатесы и молочную продукцию отличного качества. А также отведать ароматные блюда, приготовленные на мангале», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, для гостей ярмарки подготовлена обширная культурно-массовая программа: аттракционы, в том числе «Крутые виражи», стрельба из лука, метание копий, чеканка монет, детская анимация, шоу мыльных пузырей и другое.