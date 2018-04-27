Ещё
С 4 по 6 мая на ярмарке в Орехово‑Зуеве представят продукты подмосковных производителей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива

С 4 по 6 мая на ярмарке в Орехово‑Зуеве представят продукты подмосковных производителей 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Ярмарка выходного дня «Сделано в Подмосковье» пройдет в Орехово-Зуеве с 4 по 6 мая, жители и гости города смогут приобрести на ярмарках товары подмосковных товаропроизводителей, а также принять участие в культурно-массовых мероприятиях, сообщил представитель администрации муниципалитета.
«Приглашаем жителей и гостей Орехово-Зуева принять участие в тематической ярмарке выходного дня «Сделано в Подмосковье», которая пройдет на площади у памятника Владимиру Ленину с 4 по 6 мая. Здесь можно приобрести овощи, сладости, мед, мясные деликатесы и молочную продукцию отличного качества. А также отведать ароматные блюда, приготовленные на мангале», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, для гостей ярмарки подготовлена обширная культурно-массовая программа: аттракционы, в том числе «Крутые виражи», стрельба из лука, метание копий, чеканка монет, детская анимация, шоу мыльных пузырей и другое.
РИАМО: последние новости
8 дачных трендов 2018: курятник напрокат и спа на 6 сотках Реставратор куполов из Коломны: не витать в облаках и любоваться видами Дом Смирновых в московском парке «Сокольники» признали объектом культурного наследия
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Распутина обидела Бузову: «Встала и ушла»9
Тест: что о вас говорит ваше белье
Продукты, которые почти все готовят неправильно
Американка облысела из-за предсвадебной подготовки14
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Видео
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
00:07
Звезда подправила откровенный снимок и поплатилась
Звёзды
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение