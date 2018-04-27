Самый крутой многоквартирный экодом в мире

Автором этого чудо-дома, наделавшего много шума на Западе, стал итальянский архитектор Лучано Пиа (Luciano Pia), давно работающий над идеей интеграции природы в привычный и скучный городской ландшафт. Своё детище он назвал 25 Verde (25 Green), и зелени в этом — и на этом — здании действительно более чем достаточно. Восторженные критики отмечают, что архитектору удалось реализовать свою детскую мечту — построить себе домик на дереве. А кто из нас в детстве не мечтал об этом? Многие даже строили. Но никогда ещё «дом на дереве» не воплощался в таких масштабах в реальности.

И дело не столько в большом количестве деревьев, которые во взрослом виде были перенесены на фасады здания, — такого рода проекты уже существуют, и не в единственном экземпляре. Всё гораздо серьёзнее — экодом 25 Verde вобрал в себя несколько «зелёных» технологий инженерного, а не просто «косметического» вида. Поэтому может считаться действительно эталонным экодомом, одним из лучших в своём классе. Эталонным на современном уровне городского экостроительства.

Экодом: деревья и кустарники

О «косметической» экологичности 25 Verde: на фасадах живут деревья и кустарники, аккуратно пересаженные во взрослом состоянии в специальные, большого объёма металлические «горшки-кадушки». Их наполнили не просто землёй, а особой питательности специально разработанным грунтом. Это было необходимо, чтобы в условиях ограниченного объёма земляного кома крупные деревья могли развиваться полноценно, вопреки очевидному затруднению для роста корней.

Вот уже третий год деревья и кустарники растут с нормальной природной скоростью и выглядят прекрасно. Значит, ландшафтные дизайнеры студии Лайниверди (Lineeverdi) Стефания Наретто (Stefania Naretto) и Чиара Отелла (Chiara Otella) — доктора сельскохозяйственных наук — доказали свой профессионализм. Подбор древесных пород был ориентирован на местные виды с мощной мочковатой корневой системой поверхностного залегания. Специалисты остановили свой выбор на листопадных деревьях — их сезонная изменчивость позволяет зданию не перегреваться под солнцем летом и, наоборот, получать дополнительное солнечное тепло и свет с поздней осени и до ранней весны. Всего использовано 200 крупных деревьев высотой от 2,5 до 8 метров. Непосредственно на самом здании — фасады и крыши — расположено 150 из них. Остальные — в собственном дворе П-образного дома с короткими «ножками» и длинным фасадом на Виа Чиабрера (Via Chiabrera), 25. Теперь в Турине по этому адресу, который хорошо известен всем таксистам, красуется ещё одна достопримечательность.

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Экодом: особенности конструкции

Перед архитектором Лучано Пиа стояла сложная задача — обеспечить мощное и надёжное основание для весьма тяжеловесного «обвеса» здания сотнями тонн грунта в кадках и самих живых деревьев. От идеи выполнить консоли, интегрированные в конструкцию здания, отказались сразу — это, во-первых, многократно удорожало бы проект и, во-вторых, сократило бы жилую площадь. Приняли иное решение — окружить здание силовым каркасом, который и примет на себя всю нагрузку. Поэтому «транспортная инфраструктура» была вынесена на террасы, на которых и установлены кадки с растениями. В качестве силовых опорных элементов использованы стилизованные под разветвляющиеся стволы деревьев мощные коробчатые сварные конструкции. В процессе строительства их страховали временные леса из мощных швеллерных балок, большая часть из которых впоследствии была демонтирована. Естественно, что полностью скрыть силовой каркас не удалось, да и задачи такой не ставилось.

Исполнителем работ выступила компания Де-Га (De-Ga S. p. A.), раньше сотрудничавшая с Лучано Пиа в реализации его проекта Виа Каландра Билдинг (Via Calandra building), Виа Кавуа Билдинг (Via Cavour building), Жиардини Витали-Спина 3 (Giardini Vitali–Spina 3). Непосредственным куратором и разработчиком технических решений (проект строительных работ) выступил инженер Джанни Верчелли (Gianni Vercelli).

Экодом: зелёные технологии

Кроме собственно деревьев и кустарников, обильно украшающих фасады, двор и крышу здания 25 Verde, применены и иные решения, относящиеся к так называемым зелёным технологиям. Что сделало его одним из самых технологичных в мире.

Самое простое — это совершенно нетипичная облицовка дома из лиственничных плах по типу черепичного покрытия. Во-первых, это абсолютно природный материал. Во-вторых, лиственница вообще не гниёт. В-третьих, вместе с обрешёткой и подосновой такой декоративный фасад превращает дом в термос, не излучающий тепла и не пропускающий холод. Эффект тем более силён, что и само здание построено из материалов с предельно низкой теплопроводностью. Отсюда следует, что затраты жильцов на кондиционирование и отопление резко снижаются. Кроме того, «инженерка» дома построена на принципе работы теплового насоса, что делает дом практически автономным по отоплению, водонагреву и частично по электроснабжению. Тепловой насос представляет собой высокотехнологичный комплекс, умеющий использовать рассеянную энергию и работающий на разнице температур наружного воздуха и подземных горизонтов.

И ещё одна немаловажная деталь: ни одна капля воды, падающая на дом, не пропадает даром и не уходит в ливневую канализацию. Перехваченная вода идёт на полив растений и пополнение прудов, для смыва унитазов.

Всё перечисленное и привело к тому, что детище архитектора Лучано Пиа стало настоящей «бомбой» как с точки зрения собственно архитектурной, так и по причине массового и масштабного применения энергосберегающих и иных «зелёных технологий». 25 Verde служит одним из примеров концепции экологичности массового городского жилищного строительства, реализованной не в качестве эксперимента, а в качестве «рядового» дома жилой застройки крупного города. И не писал об этом доме — ещё до ввода его в эксплуатацию — только ленивый. Кстати, строительство началось в 2007 году, а первые жильцы вселились в свои квартиры в 2012 году.

Вряд ли архитектор предполагал, что именно этот проект прославит его имя — и заслуженно — на весь мир.

Экодом как жилой объект

25 Verde расположен в довольно дорогом районе Турина, и с самого начала на 63 квартиры-апартамента был ажиотажный спрос. У нас нет фотографий интерьеров жилых пространств, они сформированы владельцами индивидуально, но общая площадь помещений экодома составляет 7 500 квадратных метров плюс собственные парковые зоны на крыше, с цветниками и газонами.

Во дворе кроме 50 деревьев высажены кустарники и есть маленькие прудики, добавляющие шарма и влажности в жаркие летние дни. В этом зелёном дворе, защищённом от улицы домом и деревьями, всегда тихо, здесь свой микроклимат. По подсчётам студии ландшафтного дизайна, зелёное убранство дома производит в час около 150 тысяч литров кислорода и поглощает за это же время 200 тысяч литров углекислого газа. Сколько пыли и шума задерживают кроны и листва — учёту не поддаётся.

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