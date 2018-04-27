Как глава государства жену выбирал

27 апреля 1670 года (348 лет назад) завершился смотр невест для царя Алексея Михайловича.

Традиция выбирать невест пришла в Россию из Византии. Процедуру утверждал сам глава государства.

По всей стране специальные гонцы разыскивали красивых девушек. Одним из параметров, по которым выбирались кандидатки, как в сказке про Золушку, был размер обуви. Каждый гонец имел при себе специальную мерку, которую он прикладывал к стопе каждой красавицы.

Привезенные во дворец девушки проходили предварительный отбор. Будущая царица должна быть высокого роста, красивой, здоровой, и желательно, чтобы у неё в роду было много детей. Отобранных девушек уже представляли лично царю.

Смотр невест для Алексея Михайловича начался в декабре 1669 года и закончился 27 апреля 1670 года.

Из 70 красавец из Москвы и других русских городов Алексей Михайлович выбрал Наталью Кирилловну Нарышкину . Современник так описывает её: «Это женщина во цвете лет, роста выше среднего, с чёрными глазами навыкате; лицо у неё кругловатое и приятное, лоб большой и высокий; вся фигура красивая, отдельные члены крайне соразмерные, голос, наконец, приятно звучный и все манеры крайне изящны».

22 января 1671 года состоялась их свадьба.

30 мая 1672 году у царской четы родился сын Пётр — будущий Император Всероссийский Пётр Первый.