7 страстных фильмов о танцах

Сегодня весьма необычный день — Международный день танца. Если вы — хороший папа (или мама) и танцевать у вас не очень получается, можете посмотреть несколько кинопособий из нашего списка и выучить парочку отличных па.

Танцовщица

A Plus Image 6 Юная Мария-Луиза мечтает о славе великой актрисы. Случайная неудача во время номера помогает ей придумать собственный танец, который в считанные дни прославляет ее. Казалось бы, жизнь удалась, но только самые близкие Марие друзья знают, насколько тяжело великой танцовщице исполнять ее танец.

Грязные танцы

Great American Films Limited Partnership

Лето 1963 года. Во время семейного отдыха юная Френсис случайно попадает на танцевальный вечер, где знакомится и тут же влюбляется в темпераментного Джонни — учителя танцев местного пансионата. Но как завоевать его сердце, если ты совершенно не умеешь танцевать?

Держи ритм

New Line Cinema

Профессиональный танцор Пьер Дюлэйн становится преподавателем танцев для непутевых учеников. На первый взгляд кажется, что ребята, привыкшие к жизни в гетто, не удивятся и не заинтересуются классическими танцами. Но как только Пьер показывает, что такое настоящее танго, изумленная толпа подростков тут же бросается умолять научить их держать ритм танца.

Бурлеск

De Line Pictures

Молодая и амбициозная девушка Али приезжает в Лос-Анджелес, чтобы осуществить заветную мечту: стать певицей и найти свою любовь. Случайно девушка попадает в ночной клуб под названием «Бурлеск». Увидев на сцене умопомрачительных танцовщиц в блестках и корсетах, героиня понимает, что этот клуб — именно то, что ей было нужно.

Шаг вперед

Eketahuna LLC Из-за незаконного проникновения и порчи имущества школы искусств Тайлера приговаривают к нудной общественной отработке. Во время уборки одного из залов школы он знакомится с Норой, талантливой выпускницей, которая ищет себе партнера для зачета. Сможет ли неповоротливый и угрюмый парень помочь девушке поставить самый важный танец в ее карьере?

Давайте потанцуем

Miramax Films

Джон погряз в рутине: дом-работа, работа-дом. Единственное что вызывает у него интерес — грустная девушка из школы танцев, которую он видит каждый день, возвращаясь домой. Однажды он решает познакомиться с ней и записывается на курс латиноамериканских танцев. Со временем уставший мужчина входит во вкус и находит то, чего ему так недоставало в жизни.

Лапочка

Marc Platt Productions

Хэни, молодая талантливая танцовщица, днем работает в музыкальном магазине, а ночью — барменом в клубе. В тайне она мечтает стать звездой видеоклипов, но из-за отсутствия профессионального опыта ей вечно отказывают. Однажды ее танец снимает на камеру случайный зритель, и именно это видео становится ее билетом в лучшее будущее.