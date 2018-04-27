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Disney представил куртку для виртуальных обнимашек
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Disney представил куртку для виртуальных обнимашек 

RB.ru 13 минут назад
Фото: RB.ru
Куртка весит 2,25 кг и содержит в себе 26 воздушных подушек с клапанами и вибромоторами, которые размещены по всей куртке — спереди, сзади, по бокам и на рукавах.
Основное действие происходит за счет моторчиков, которые накачивают либо спускают воздух в зависимости от происходящего на экране, а также в определенные моменты подключают вибрацию. Это позволяет создавать эффекты объятия, ударов, тряску, толк или даже ощущения от скольжения по телу змеи.
Параметры костюма можно контролировать и изменять в специальном программном редакторе. Разработчики также добавили три VR-приложения для тестирования: симуляцию ползущей змеи, имитацию превращения в Халка, а также обычные снежки.
О начале коммерческого использования костюма пока не сообщается.
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