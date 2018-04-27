Лето близко: гороскоп на май

Овнам в мае можно расслабиться, удача сопутствует во всем: и в любовных делах, и в финансовых вопросах. Можете начинать приплясывать уже сейчас — все задуманное непременно сбудется. И для этого даже не придется прикладывать усилия.

Телец

Самой большой проблемой станет ваше настроение — оно будет таким же переменчивым, как погода за окном. Стоит избегать конфликтов и стрессовых ситуаций, они могут ударить по здоровью, причем как физическому, так и психологическому.

Близнецы

Чтобы месяц не пролетел незаметно, советуем поднять пятую точку с дивана и начать шевелиться. Тогда все подарки судьбы полетят вам буквально в руки. Но сперва стоит сделать то, что вы запланировали еще в апреле и расчистить место для новых проектов.

В мае вам захочется поискать недостатки в других и даже в себе, вы станете рассматривать под микроскопом близких людей, теряя драгоценное время. Намного лучше посвятить его поиску спутника жизни и наконец заняться строительством крепкой ячейки общества.

Сейчас Львы настолько харизматичны и сильны, что конкурентов на горизонте не видать — все разбежались в страхе. Самое время реализовывать давние задумки, вам в этом никто не помешает. Только сильно не транжирьте, а то не на что будет ехать в долгожданный отпуск.

В мае могут вылезти наружу ваши худшие качества: критичность, придирчивость и безумная дотошность. Постарайтесь держать их в узде, а то истерик и нервных срывов не избежать. Также будьте внимательны во всех поступках, в таком состоянии легко наделать глупостей.

Весам, как обычно, придется делать выбор. На этот раз между карьерой и семьей. Если вы отдадите все силы работе, то повышение замаячит на горизонте очень скоро, но вторая половина может этого не оценить, и ваши отношения разладятся. Восстановить их будет крайне непросто.

Скорпион

С деньгами у вас наконец все отлично, так что беспокоиться о них нет смысла. А вот на любовном фронте судьба готовит вам очередное потрясение. Не бойтесь, оно будет приятным! Встреча так вдохновит вас, что в животе запорхают бабочки и захочется горы свернуть.

Стрелец

Месяц станет для вас настолько успешным в профессиональном плане, что конкуренты могут предложить вам сотрудничество. Не ищите в этом подвоха, они действительно поражены вашими успехами и хотят у вас поучиться. Неожиданный союз может принести нешуточную прибыль.

Козерог

В конце весны Козерогам придется помаяться: все хотят вывести вас из себя и будто специально затевают конфликты. Важно не растерять свою уверенность и разруливать сложные ситуации. Агрессию и бурные всплески нещадно в себе гасите.

Водолей

Ваше ментальное состояние оставляет желать лучшего, возможны срывы и нелогичное поведение. Хорошо, что жизнь подкидывает шанс ненадолго отойти от дел. Воспользуйтесь им! Только не ударяйтесь в апатию, силы вам еще понадобятся.

Похоже, май станет для вас идеальным временем: вы будете купаться в эмоциях и любви. Спокойное положение на личном фронте станет отличным подспорьем для работы: от ваших знаний и разумного подхода сейчас зависит дальнейшая карьера.