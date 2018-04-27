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Dainese запустила услугу персонализации и кастомизации мотоэкипировки
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Dainese запустила услугу персонализации и кастомизации мотоэкипировки 

Motonews.ru 1 час назад
Фото: Motonews.ru
Итальянский бренд Dainese, автор технологических решений и производитель высококачественной продукции в области мотобезопасности, запустил новую услугу — персонализации и кастомизации предлагаемых продуктов. Сервис называется Custom Works.
Новый сервис позволяет клиентам, даже тем, кто не является крутым всемирно известным спортсменом, создать себе костюм или любые элементы оного на заказ, по индивидуальным лекалам и с индивидуальными настройками.
Процесс оказания услуги начинается с создания онлайн-модели, где в удобном 3D-конфигураторе можно задать параметры своего костюма и выбрать нужные цвета и размеры.
Тут же можно придумать и дизайн костюма, загрузив, например, свои любимые логотипы мотоклубов, производителей, картинки спонсоров, номера, поиграть со шрифтами, и т.п.
После того, как работа в онлайне завершена, необходимо приехать лично в один из салонов Dainese — на примерку. Там профессиональный портной произведет окончательную подгонку будущего костюма под вашу фигуру.
Потом костюм пошьют — в Центре разработок и исследований Dainese в Италии — и доставят в магазин.
На данный момент услуга предлагается в ряде стран Европы, например, в Великобритании. Для девушек предлагаются либо костюм Laguna Seca из одного элемента, т.е. целиковый, за 950 фунтов стерлингов, либо костюм Avro D2 из двух элементов за 780 фунтов. Для мужчин доступны два варианта костюмов из двух элементов — за 780 и за 900 фунтов, а также пять вариантов целиковых комбинезонов по цене от 950 до 3 400 фунтов (самый дорогой — это Mugello R D-Air c встроенной воздушной подушкой).
Женский форум
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