Кто кого: 7 фильмов, герои которых ведут запутанные интриги

Их ум не дремлет — от скуки или в жажде денег и славы они ведут сложные игры, развязка которых совсем не предопределена.

Афера по-американски

American Hustle, 2013

Афера по-американски

Парочка влюбленных мошенников успешно работает в своем маленьком бизнесе, пока их не хватает за руку ФБР . В результате переговоров им ничего не остается, как проворачивать рискованные многоходовочки в пользу государства.

Всё о Еве All About Eve, 1950

Всё о Еве К стареющей актрисе набивается в помощницы молодая девушка, поклонница таланта. Она с готовностью выполняет поручения хозяйки и ждет, когда сможет подсидеть ее в момент слабости и занять место примы на сцене. В ход идут все доступные инструменты: девушка подбирается не только к работе, но и к мужчине своей жертвы, к ее друзьям. Она льстит, заигрывает — плетет свою сеть.

Жестокие игры

Cruel Intentions, 1999

Жестокие игры

Себастьян и Катрин слишком удачливы в любовных интрижках, им слишком скучно, чтобы просто начать встречаться друг с другом. Поэтому они придумывают себе забаву посложнее: он должен соблазнить самую неприступную девушку школы. Если получится, Катрин согласится с ним переспать.

Служанка

Agasshi, 2016

Служанка

В 30-е годы прошлого века Корея — колониальное владение Японии. Юная кореянка устраивается на работу в богатый японский дом, чтобы прислуживать леди Хедико. Она должна помочь одному аферисту соблазнить наследницу состояния и уговорить на побег с ним, но сама влюбляется в свою хозяйку.

Талантливый мистер Рипли

The Talented Mr. Ripley, 1999

Талантливый мистер Рипли

Невзрачный молодой человек Том Рипли мечтает пробиться в этой жизни любой ценой. Познакомившись с одним богатым судовладельцем, он получает странное задание — отправиться в Италию и уговорить его бездельника-сына вернуться домой и взяться за ум. Однако Том и не собирается выполнять задание, у него свои соображения о том, как все должно сложиться.

Идеальный муж An Ideal Husband, 1999

Идеальный муж У успешного министра и счастливого мужа сэра Роберта Чилтерна в прошлом есть некоторые грешки, которые могут сильно попортить ему репутацию. Поэтому он просит друга помочь с дамой, надумавшей шантажировать сэра Роберта в корыстных целях. Лорд Горинг придумывает изящный план, правда, в него вмешиваются непредвиденные обстоятельства.

Турист

The Tourist, 2010

Турист

Простой учитель оказывается впутанным в очень опасную игру с красоткой, которая хочет его подставить и взвалить на него все преступления своего любовника. Однако, как оказывается, у потенциальной жертвы котелок тоже варит.