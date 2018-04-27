В Костромской области собираются производить напитки под брендом Жерара Депардье

В Макарьевском районе на предприятии «Царь Берендей» планируют начать выпуск напитков под брендом Жерара Депардье , сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Предварительная договоренность об этом уже достигнута. Нашу продукцию презентовали в Москве. Планируется выпуск морсов из облепихи, клюквы, брусники и черники, — прокомментировал генеральный директор предприятия Александр ЦАРЕВ.

Знаменитый французский актер в Москве презентовал линию продуктов. В подмосковном Одинцове будут выпускать творожные запеканки под брендом «Жерар Депардье рекомендует», а в Костромской области — напитки. На предприятии в нашем регионе уже подготовили этикетки.

Компания «Царь Берендей» специализируется на выпуске морсов, джемов и консервов. Сбор сырья осуществляется в районах Костромской и соседних областей, а также в Карелии и на Алтае.