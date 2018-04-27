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Это не ремонт, а уборка! 30 примеров, на какие метаморфозы способно мытье
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Это не ремонт, а уборка! 30 примеров, на какие метаморфозы способно мытье 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Уборка считается тяжелым и утомительным занятием. Чтобы мотивировать себя что-нибудь отмыть, стоит брать пример с Тома Сойера с его забором и относиться к этому процессу как к приятному и творческому. Тем более что результат может превзойти ваши ожидания — как в этих примерах.
Источник: Bored Panda
Немного побаловался, пока чистил дорожку у дома.
«Жена почистила ручки старых шкафов в подвале».
Трудно поверить, но это то же самое помещение.
Нью-Йорк был гораздо грязнее, когда на северо-востоке работали угольные электростанции.
«Перевели в другой ресторан McDonald’s. Первое, что я сделал, — помыл их резервуары с маслом».
«Стыдно признаться, но я не понимал, насколько это сиденье грязное, пока жена не попросила его почистить. Оно не окрашено в зеленый — это просто отложения грязи за многие годы».
«Наш домик у озера».
«Эту церковь в Детройте не чистили 134 года, с момента постройки. Я всегда думал, что камень черный».
Очистка металла лазером.
«Купил новый аппарат для мойки».
Почистили игровую площадку в школе».
«Двоюродный брат воспользовался мойкой высокого давления».
Церковь аббатства Тринити в Вандоме.
Очистка картины от слоя лака, нанесенного 200 лет назад.
Второе в мире по величине здание из гранита, колледж Маришал в Абердине. До и после очистки.
«Почистил моечной машиной причал, который не трогал 15 лет. Не верю своим глазам».
«Вымыл моечной машиной беговую дорожку».
«Вымыл садовую скамейку, купленную 16 лет назад».
«Камни в фонтане до и после очистки».
«Прошел мимо в нужный момент».
Плотина на озере Солина в Польше.
«Почистил дорожку впервые за пять лет».
Очистка грузовика.
«Мойщики случайно начали мыть не тот дом, но по крайней мере у нас остался тестовый образец».
Собор Святого Патрика.
«Я и не знал, что это здание белое».
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