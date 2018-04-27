Это не ремонт, а уборка! 30 примеров, на какие метаморфозы способно мытье

Уборка считается тяжелым и утомительным занятием. Чтобы мотивировать себя что-нибудь отмыть, стоит брать пример с Тома Сойера с его забором и относиться к этому процессу как к приятному и творческому. Тем более что результат может превзойти ваши ожидания — как в этих примерах.

Источник: Bored Panda

Немного побаловался, пока чистил дорожку у дома.

«Жена почистила ручки старых шкафов в подвале».

Трудно поверить, но это то же самое помещение.

Нью-Йорк был гораздо грязнее, когда на северо-востоке работали угольные электростанции.

«Перевели в другой ресторан McDonald’s. Первое, что я сделал, — помыл их резервуары с маслом».

«Стыдно признаться, но я не понимал, насколько это сиденье грязное, пока жена не попросила его почистить. Оно не окрашено в зеленый — это просто отложения грязи за многие годы».

«Наш домик у озера».

«Эту церковь в Детройте не чистили 134 года, с момента постройки. Я всегда думал, что камень черный».

Очистка металла лазером.

«Купил новый аппарат для мойки».

Почистили игровую площадку в школе».

«Двоюродный брат воспользовался мойкой высокого давления».

Церковь аббатства Тринити в Вандоме.

Очистка картины от слоя лака, нанесенного 200 лет назад.

Второе в мире по величине здание из гранита, колледж Маришал в Абердине. До и после очистки.

«Почистил моечной машиной причал, который не трогал 15 лет. Не верю своим глазам».

«Вымыл моечной машиной беговую дорожку».

«Вымыл садовую скамейку, купленную 16 лет назад».

«Камни в фонтане до и после очистки».

«Прошел мимо в нужный момент».

Плотина на озере Солина в Польше.

«Почистил дорожку впервые за пять лет».

Очистка грузовика.

«Мойщики случайно начали мыть не тот дом, но по крайней мере у нас остался тестовый образец».

Собор Святого Патрика.

«Я и не знал, что это здание белое».