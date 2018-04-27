«Коричная, гвоздичная, анисовая, померанцевая…»

Краевед Александр Можаев реконструировал места, исчезнувшие до появления реалистической живописи, не говоря уже о фотографии: старый Гостиный двор, долины Неглинки, палаты Воротынского на Никольской. Пользуясь случаем, МОСЛЕНТА попросила Александра рассказать, как возникла идея этой реконструкции, где он брал информацию и что нового узнал в процессе работы.

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Дворец Воротынского и Печатный двор

Гадать о том, как выглядел уникальный памятник, мы можем по сохранившимся планам трёх его каменных этажей. Очень сложный и запутанный план здания предполагает еще более сложную композицию кровель или деревянных верхов. Параллель с Коломенским дворцом кажется слишком смелой, но мы имеем и более близкий аналог — ровно на противоположном берегу Неглинки стоял дворец Василия Голицына , достоверно завершавшийся рядом шатровых башен с переходами и террасами.

Можно предположить, что с верхнего гульбища своего дворца князь Василий видел примерно такую картину — зеленую долину Неглинки, крепостную стену и многоверхий силуэт Никольской улицы. В свою очередь, вдова и наследница Воротынского княгиня Анастасия Львовна, имела удовольствие наблюдать из окон роскошную панораму Охотного ряда, с дворцами Голицына, Троекурова и церковью Параскевы Пятницы.

Из ряда возможных вариантов устройства верха выбран средне сложный — с гульбищами в уровне 3-го и 4-го этажей, с шатрами, летними спальнями и лестничной башенкой. Задний фасад самих палат реконструирован по планам, их высота (10,5 метров) также известна.

Справа от палат расположен комплекс Печатного двора, с сохранившейся Правильной палатой, Школьными палатами слева от нее и башней парадных ворот на заднем плане.

Старая аптека на Ильинке

Большое помещение на углу Ильинки и переулка (на плане 1790 года слева внизу) было специально переделано в аптечную Питейную палату «для водочного сидения». Мы также добавили на план вариант реконструкции Благовещенской церкви Осиповского подворья, снесённой за несколько лет до составления плана.

«Всход» со стороны переулка вел в саму аптеку, располагавшуюся этажом выше — его лестница, вероятно, была деревянной. Портал этого всхода изображен на неопубликованном рисунке начала XVIII века. Глухой простенок над порталом намекает на то, что крыльцо могло быть крыто рундуком.

В 1673 году была сделана «от Новой аптеки через улицу каменная решетка», либо «через улицу ворота каменные». Здесь надо вспомнить указ 1681 года, предписавшего строить каменные ограды вдоль больших улиц, прежде всего «по Тверской, да по Никицкой, да по Ильинской». Видимо, замена традиционной решетки, запиравшей улицу в ночное время (как на представленной картине А. Васнецовав), на каменные ворота была началом этой программы. Строительство их именно у аптеки указывает на важность заведения, так же как и то, что уже в 1719 году улица здесь была оснащена каменным мощением.

« — Так что же, Веничка, что же ты купил? Нам страшно интересно… — Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю». «Водки в государевой Аптеке изготовлялись разных сортов: коричная, гвоздичная, анисовая, померанцевая, цветочная, из дерева сасафрану гулядная, апойлектик, ангандина, бетоника, витиматиоли, спирты разные».