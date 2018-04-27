Разыскивается эрудированный красавец: САФУ объявил о подборе пары для новой «Красы Арктики»

Вслед за кастингами на традиционную «Красу Арктики» в САФУ объявили о мужской версии конкурса. В этом году у университета появится еще и арктический красавец. Первый кастинг состоится 3 мая в 17:00 в главном корпусе.

Идея найти достойную пару для победительницы конкурса появилась у креативной группы организаторов мероприятия, но связана она с вполне практической целью.

— Идея заключается в том, что ежегодно проходит общероссийский конкурс «Мистер и мисс студенчество России». Каждый год мы посылали на него только участниц-девушек. Но, как показала практика, лучше, если участие принимают пары — то есть и девушка, и юноша. Поэтому мы будем выбирать одного студента, который поедет именно на этот конкурс, — пояснил проректор по социальным вопросам и воспитательной работе САФУ Сергей Сорокин

Организаторы конкурса заявляют, что конкурсант должен не выходить за возрастные рамки от 18 до 25 лет, а рост его должен быть не ниже 168 сантиметров, немаловажные параметры — внешние данные, высокий уровень эрудиции и мужественность. Список претендентов появится уже 4 мая, после чего конкурсанты будут участвовать в тренировках, репетициях и постановках для финального шоу, дабы раскрыть все свои самые сильные стороны.

Узнать больше о правилах конкурса и найти анкету участника можно в официальном сообществе конкурса. Победитель определится в тот же день, когда станет известно имя «Красы Арктики — 2018», — 2 июня.