Дочки Елены Бирюковой и Кати Лель устроили побоище на премьере «Папы-мамы гусь»

Sobesednik.ru побывал на премьере мультфильма «Папа-мама гусь» и встретил там многих знаменитостей с детьми. На премьеру мультика слетелись звезды наших отечественных сериалов: Елена Бирюкова («Саша + Маша»), Наталья Бочкарева («Счастливы вместе»), дочь популярнейшего комедийного актера Спартака Мишулина Карина («Физрук») и певица Катя Лель — причем вместе с детьми. Для зрителей и звездных гостей премьеры были подготовлены всевозможные сюрпризы: в деревянном загоне, устланном сеном, важно расхаживала живая гусыня, но гости не спешили погладить подобную мимимишность, так как были предупреждены о возможности укусов в виде сильных щипков. А затем в фойе кинотеатра развернулась прямо-таки смертельная битва бумажным сеном — доставалось всем без разбора, и детям, и взрослым. Но те только радостно фиксировали на свои телефоны безумства своих чад — и были не менее счастливы вместе!

Впрочем, артистам это быстро наскучило, и они скрывались за мощными плечами секьюрити, бдительно охраняющих вход в вип-зону от посторонних глаз. А там уже был накрыт фуршетный стол и поджидали предупредительные официанты, готовые исполнить любой каприз гостей вечера. Появилась и героиня «Физрука» Карина Спартаковна Мишулина (сыгравшая в сериале первую любовь Дмитрия Нагиева — учительницу биологии) с дочерьми Кристиной и Полиной и супругом Иваном Коробовым . Катя Лель на вопрос о том, как она находит общий язык со своей девятилетней дочерью Эмилией (Кузнецовой), сказала, что старается ничего не запрещать ей и в ответ рассчитывает на подобное понимание. И тут же спросила у дочки подтверждение своих слов, но та, то ли смутившись неожиданным вниманием к себе, то ли внутренне не согласившись с мамой, молчала, как на допросе. Чем возмутила свою родительницу. И Катя, немного даже потормошив непокорную Эмилию для получения ответа, да так и не дождавшись его, с тяжелым вздохом констатировала: «Так всегда, и как же с этим бороться?»

Елена Бирюкова с дочерью // Фото: Олег Беликов

Первой вырвалась из-под обильной материнской опеки в игровой зал дочь Елены Бирюковой Аглая, а затем ее примеру с радостью последовали дети Натальи Бочкаревой и Кати Лель — и устроили там настоящую битву, разойдясь не на шутку! Игра грозила перерасти в настоящую потасовку, и находящиеся поблизости аниматоры, заметив неладное, отвлекли девочек тем, что вручили им надувные мечи, на которых те биться почему-то отказались.