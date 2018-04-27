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Обанкротившийся ювелирный магазин заманивает воронежцев беспрецедентными скидками
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Обанкротившийся ювелирный магазин заманивает воронежцев беспрецедентными скидками 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
«Ювелирный на Плехановской» объявил о своём закрытии из-за невысокого спроса на украшения.
Специалисты отмечают в ювелирной сфере кризис: продажи упали до многолетнего минимума. Весь ассортимент сейчас активно распродают — цены снизили более, чем в половину. Особенно подешевело серебро. Серебряные браслеты 925 пробы стоят от 80 рублей. Тем не менее, выбор драгоценностей — всё равно большой. Недавно на склад пришла новая крупная партия — поставку, говорят в салоне, оформили ещё до решения о закрытии. Сейчас воронежцы могут выгодно приобрести золотые и серебряные серьги, цепочки, подвески, кольца из белого и жёлтого золота и даже украшения с жемчугом, изумрудами и бриллиантами со скидкой 60 процентов. — Купила сегодня браслетик. Рада приобретению. Дёшево, классно. Приду завтра. Посмотрю крестик ещё для крестницы и серёжечки мне одни понравились, говорит покупательница Екатерина Терновых. Нам нужно как можно поскорее закрыть магазин и распродать все ювелирные украшения. Поэтому было принято решение установить скидку 60 процентов на всё: золото, серебро и изделия с бриллиантами, — пояснила администратор салона «Ювелирный на Плехановской» Лиана Геворкян.
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