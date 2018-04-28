В Волгограде старинную ротонду реконструируют по архивным документам

Центральная набережная города Волгограда всегда считалась лицом города-героя. Именно здесь причаливают туристические теплоходы, прогуляться вдоль Волги приходят жители и гости города. Более пятидесяти лет набережную им. 62-й Армии не обновляли, за это время некоторые ее элементы под воздействием внешних факторов пришли в плачевное состояние. В 2018 году, как сообщают в пресс-службе мэрии, на реставрацию архитектурного «Ансамбля набережной р. Волги» из областного бюджета будет выделено 500 млн рублей. За эту сумму отреставрируют центральную лестницу, обновят архитектурные формы верхней террасы, гранитной и бетонной брусчаткой выложат тротуарные дорожки, обновят зеленый парк. Здесь появится детский городок, скейт-площадка, новый фонтан, выставочные стенды, сцены и амфитеатры. Планируется, что полное обновление набережной произойдет до конца текущего года. Масштабные работы по реконструкции уже начались. Восстановление ротонды и восьмиколонных пропилей, обрамляющих центральную лестницу, вошло в список первоочередных работ. Поскольку ансамбль набережной является объектом культурного наследия, восстанавливать ротонду будут из аутентичных материалов. Для этого балюстраду аккуратно демонтируют с одной из подпорных стенок, а затем доставят ее в мастерскую, где профессиональные реставраторы по архивным документам и сохранившимся деталям восстановят все ее элементы. По словам реставратора проекта Дмитрия Онипченко, при разработке плана реконструкции ротонды компания опиралась на архивные данные, фото и видеодокументы. При этом в работе специалисты будут использовать современные технологии.