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В Измайлово построят павильон для производства различных декоративных элементов
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В Измайлово построят павильон для производства различных декоративных элементов 

Управа района Можайский 1 час назад
Фото: Управа района Можайский
В Измайлово построят павильон для производства различных декоративных элементов, которые будут использоваться для оформления временных и постоянных экспозиций на территории Измайловского Кремля, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Павильон будет располагаться по адресу: Измайловское шоссе, владение 71, вблизи Северо-Восточной хорды и станции МЦК «Измайлово». Он разработан под крупногабаритное фрезирование с использованием промышленного робота.
"Вопрос развития культурных пространств — это вопрос ежедневной практики. С приходом мэра Сергея Собянина, город начал вкладывать большие средства в развитие культурных, общественных, социально значимых объектов. На территории Измайловского Кремля постоянно проводятся различные мероприятия. В целях экономической целесообразности было решено построить специальный павильон, где будут производиться экстерьерные и интерьерные декоративные элементы сложных форм. Ранее проект согласовала Москомархитектура", — пояснил Сергей Кузнецов.
Высота здания составит всего четыре метра, а его площадь — порядка 260 кв.м. В основе конструкции павильона заложен металло-деревянный каркас, наружные стены будут выполнены из многослойных стендовых панелей с утеплителем и облицовкой оцинкованными металлическими листами, которые выкрасят в черный цвет. Они будут служить фоном для декоративных элементов из дерева, монтируемых поверх основного фасада. А за счет больших окон в помещениях будет много света.
Проектировщик — MAP Architects.
Заказчик — ООО «Вернисаж в Измайлово».
Женский форум  Ещё 1 источник 
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