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Оставшаяся без хозяйки собака из Костомукши уехала служить на границу
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Оставшаяся без хозяйки собака из Костомукши уехала служить на границу 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Восточно-европейская овчарка Ева послужит Родине.
Девятимесячная восточно–европейская овчарка из Костомукши не так давно осталась без присмотра: ее хозяйка умерла. Неравнодушные люди были готовы поместить Еву в приют, но до него она толком не доехала. Кинолог, осмотревший собаку, сказал, что она в очень хорошей форме. И тогда руководитель приюта Константин Поляков позвонил в Калевальский погранотряд. И так совпало, что там не так давно служебная собака ушла «на пенсию», была списана работы по старости и образовалась вакансия.
«Вопрос решился в течение нескольких часов, — рассказал Поляков, — приехавший пограничный кинолог просто влюбился в Еву, в нее невозможно не влюбиться».
И Ева уехала охранять границу на подведомственной Калевальскому погранотряду территории.
«Это самый лучший выход для животного, по-моему, ведь потеряв по каким то причинам хозяев, оно не оказывается в непривычной приютской обстановке, где при всём нашем добром отношении, приходится вживаться в стаю, определять своё место и т.д. Собака сразу едет домой, к выбравшим её людям. Да стресс, но он значительно меньший. Такие случаи, конечно, редкость и тем они ценнее. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в судьбе Евы», — говорит Поляков.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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