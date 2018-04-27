Оставшаяся без хозяйки собака из Костомукши уехала служить на границу

Восточно-европейская овчарка Ева послужит Родине.

Девятимесячная восточно–европейская овчарка из Костомукши не так давно осталась без присмотра: ее хозяйка умерла. Неравнодушные люди были готовы поместить Еву в приют, но до него она толком не доехала. Кинолог, осмотревший собаку, сказал, что она в очень хорошей форме. И тогда руководитель приюта Константин Поляков позвонил в Калевальский погранотряд. И так совпало, что там не так давно служебная собака ушла «на пенсию», была списана работы по старости и образовалась вакансия.

«Вопрос решился в течение нескольких часов, — рассказал Поляков, — приехавший пограничный кинолог просто влюбился в Еву, в нее невозможно не влюбиться».

И Ева уехала охранять границу на подведомственной Калевальскому погранотряду территории.

«Это самый лучший выход для животного, по-моему, ведь потеряв по каким то причинам хозяев, оно не оказывается в непривычной приютской обстановке, где при всём нашем добром отношении, приходится вживаться в стаю, определять своё место и т.д. Собака сразу едет домой, к выбравшим её людям. Да стресс, но он значительно меньший. Такие случаи, конечно, редкость и тем они ценнее. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в судьбе Евы», — говорит Поляков.