Дженнифер Лопес представила песню, в которой спрашивает у Родригеса, где же её кольцо

Кажется, 48-летней Дженнифер Лопес уже не терпится сыграть свадьбу с Алексом Родригесом , с которым мировая знаменитость состоит в отношениях с марта 2017 года. Даже тема её новой песни El Anillo ­— что в переводе с испанского «кольцо» — посвящена Родригесу и её любви к нему. И если со своими чувствами звезда определилась (судя по словам трека), то один вопрос всё же её мучает:

Я никогда не чувствовала ничего столь грандиозного. Ты дал много того, о чём я мечтала. У меня уже есть всё, но когда же я получу своё кольцо?, — поёт артистка.

На сцене Billboard Лопес выступила, как и всегда, на «отлично». Выло всё в её стиле: танцы, роскошные костюмы… но в этот раз появилось ещё и кольцо в виде большого обруча. Теперь 42-летний бейсболист уж точно должен понять намёки Дженнифер.

