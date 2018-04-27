Принцесса Беатрис отдыхает в Иордании вместе с Карли Клосс, Элли Голдинг и Джошуа Кушнером: фото

Принцесса Беатрис (в нижнем ряду крайняя справа), Джошуа Кушнер (в нижнем ряду второй справа), Карли Клосс (во втором ряду третья справа), Элли Голдинг и Каспар Джоплинг (крайние слева) c lhepmzvb Пока Меган Маркл и принц Гарри заняты последними приготовлениями к своей свадьбе, которая состоится уже 19 мая, двоюродная сестра жениха, принцесса Беатрис Йоркская, вовсю наслаждается отдыхом. Вместе со своими друзьями 29-летняя кузина младшего внука королевы Великобритании отправилась в Иорданию, где очень насыщенно проводит время.

Джошуа Кушнер и Карли Клосс

Элли Голдинг и Карли Клосс Компанию в поездке на Ближний Восток ей составили Карли Клосс и ее бойфренд Джошуа Кушнер, Элли Голдинг (ей, к слову, приписывали роман с принцем Гарри) и ее возлюбленный Каспар Джоплинг, а также Миша Нону, дизайнер и близкая подруга Меган Маркл (по слухам, именно она познакомила актрису с принцем Гарри). Пока пляжному отдыху компания предпочитает довольно активное времяпрепровождение в пустыне. Особой популярностью у принцессы и ее друзей пользуются квадроциклы, управлять которыми уже попробовали даже представительницы слабого пола, и прогулки верхом на верблюдах. Не обходится в этой поездке и без вечерних посиделок с песнями под гитару — ответственной за них назначили Элли Голдинг, которая с удовольствием исполняет для друзей свои композиции.

Карли Клосс

Фото из Instagram Джошуа Кушнера

Карли Клосс

Джошуа Кушнер

Элли Голдинг