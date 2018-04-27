25 глупейших ошибок людей, от которых хочется схватиться за голову

Многие из нас хоть раз в жизни попадали в откровенно глупые и комичные ситуации. Но есть люди, для которых жизнь на грани конфликта со здравым смыслом — привычное дело.

Если бы нашу сегодняшнюю подборку увидел Данте, то непременно сделал бы «идиотизм» восьмым грехом.

1. Грустная дорога домой 2. Что не сделаешь ради хорошего фото 3. С утра кого-то ждет сюрприз 4. Не лучшее место для парковки 5. Сомнительный план 6. Как думаете, войдет? 7. Эту рисоварку жизнь к такому не готовила 8. Легко найти, трудно потерять и невозможно использовать 9. Отличный способ сфотографировать закат целиком 10. Накладные волосы: инструкция по применению 11. Безвыходная ситуация 12. Когда шариниры растут не из того места 13. Талантливая женщина 14. Кажется, кому-то нужна еще одна новая мышь 15. Вы думали, такое бывает только в мультфильмах? 16. У почтовых сотрудников тоже есть чувство юмора 17. Стопроцентная защита от угона 18. Когда дураки и дороги встречаются в одном месте 19. Прямолинейные люди прекрасны по-своему 20. Ну идеально же! 21. Как такое возможно? 22. Не дрейфь, проскочим 23. Когда кто-то у мамы инженер 24. Почему не заряжает? 25. Лучший способ оставить посылку под дверью

Предупрежден, значит вооружен. Еще больше чужих ошибок, которые не стоит повторять смотрите в нашей предыдущей подборке.