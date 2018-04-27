Ещё
25 глупейших ошибок людей, от которых хочется схватиться за голову
Далее:
Читайте также:
Ещё

25 глупейших ошибок людей, от которых хочется схватиться за голову 

Ридус 59 минут назад
Фото: Ридус
Многие из нас хоть раз в жизни попадали в откровенно глупые и комичные ситуации. Но есть люди, для которых жизнь на грани конфликта со здравым смыслом — привычное дело.
Если бы нашу сегодняшнюю подборку увидел Данте, то непременно сделал бы «идиотизм» восьмым грехом.
1. Грустная дорога домой 2. Что не сделаешь ради хорошего фото 3. С утра кого-то ждет сюрприз 4. Не лучшее место для парковки 5. Сомнительный план 6. Как думаете, войдет? 7. Эту рисоварку жизнь к такому не готовила 8. Легко найти, трудно потерять и невозможно использовать 9. Отличный способ сфотографировать закат целиком 10. Накладные волосы: инструкция по применению 11. Безвыходная ситуация 12. Когда шариниры растут не из того места 13. Талантливая женщина 14. Кажется, кому-то нужна еще одна новая мышь 15. Вы думали, такое бывает только в мультфильмах? 16. У почтовых сотрудников тоже есть чувство юмора 17. Стопроцентная защита от угона 18. Когда дураки и дороги встречаются в одном месте 19. Прямолинейные люди прекрасны по-своему 20. Ну идеально же! 21. Как такое возможно? 22. Не дрейфь, проскочим 23. Когда кто-то у мамы инженер 24. Почему не заряжает? 25. Лучший способ оставить посылку под дверью
Предупрежден, значит вооружен. Еще больше чужих ошибок, которые не стоит повторять смотрите в нашей предыдущей подборке.
Ридус: последние новости
20 хитростей продавцов, которые вас неприятно удивят В Амстердаме создали кроссовки из жвачки Складки на животе есть у всех: фитоняша развенчала миф об идеальных фигурах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву28
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива3
Продукты, которые почти все готовят неправильно1
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире200
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение