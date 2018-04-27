15 привычек, с которыми нужно расстаться к 30 годам

Мы все знаем, что нужно заниматься спортом, правильно питаться, высыпаться, гулять, общаться с приятными людьми и еще много чего для того, чтобы жить «взрослой», качественной жизнью. Но полное осознание этого приходит чаще всего после 30 лет. Британское издание Business Insider UK провело опрос среди своих читателей о том, какие привычки, по их мнению, следовало бы бросить к 30 годам.

Жить только по выходным

Работать до посинения по будням, а потом «слетать с катушек» по выходным кажется нормальным, когда тебе 25. Но в 30 уже понимаешь, что жизнь проходит мимо и одних выходных не хватит на то, чтобы наверстать упущенное время. Психологи советуют по максимуму использовать вечера будних дней для встреч с друзьями, хобби и других интересных и полезных дел.

Следовать моде

После 30 многие девушки осознают, насколько утомляет следовать всем модным трендам. Не успеешь купить наряд или аксессуар, как он уже выходит из моды. В этом возрасте стоит начать покупать вещи, подчеркивающие индивидуальность и внутренний мир, создавать собственный стиль. Это будет выгодно и с финансовой точки зрения, ведь такие вещи можно носить дольше, чем ультрамодные.

Курить за компанию

В молодости это кажется нормальным — болтать с коллегами в курилке и дымить за компанию. Но с возрастом следует определиться, нужна ли эта привычка лично вам.

Дружить по инерции

Если вы провели с человеком много лет, это еще не означает, что вам нужно дружить до старости. Иногда случается, что даже лучшие друзья в какой-то момент начинают идти разными дорогами. Если отношения отжили свое, не нужно бояться свести их на нет. После 30 уже не хочется тратить время на людей, с которыми не по пути.

Полагаться на обмен веществ

В 20 лет можно есть все подряд и не толстеть, а после 30 обмен веществ замедляется. Поэтому, чтобы поддерживать себя в форме, уже нужно прикладывать усилия, следить за питанием и физической нагрузкой.

Пить дешевый алкоголь

С возрастом многие понимают, что хорошо бы сократить употребление алкоголя. Выбор качественных напитков может стать шагом в эту сторону. Дорогое вино, крафтовое пиво вы вряд ли будете пить «ведрами». Сюда же можно отнести, например, переход на качественный дорогой шоколад вместе дешевых конфет с сомнительным составом.

Соглашаться на некачественные отношения

После 30 уже не так интересно состоять в отношениях, которые больше забирают, чем дают. Свидания ради галочки — это уже несерьезно. В этом возрасте пора знать, чего вы хотите от отношений, и не тратить время и энергию на тех людей, которые заведомо не соответствуют вашим представлениям.

Делать то, что не хочется, потому что «надо»

До определенного возраста жизнь многих из нас идет путем, продиктованным стереотипами. После школы нужно поступить в институт, потом найти хорошую работу, трудиться в будни, отдыхать в выходные, раз в год съездить на море, создать семью и т. д. Если вам нравится такой план — отлично! Но если вы чувствуете, что хотите чего-то другого, не затягивайте. Чтобы в 50 лет не столкнуться с кризисом, начните жить по собственному плану в 30.

Пользоваться жесткими химическими средствами

К 30 пора осознать, что вся химия, которой мы пользуемся, — бытовая или косметическая, влияет на наше здоровье и на экологию планеты в целом. Поэтому самое время узнать, чем вредны критические ингредиенты и какие бренды выпускают безопасные продукты.

Жить от зарплаты до зарплаты

Потратить зарплату в первую неделю не кино и шопинг, раздать долги, а потом питаться дошираком и занимать деньги у друзей и родителей, возможно, кажется приемлемым вариантом в 25. Но в 30 это уже безответственно. Прочитайте любую книгу по финансовой грамотности, запишитесь на курс или посмотрите в Сети лекцию. Пора научиться формировать «подушку безопасности», пользоваться кешбэками и контролировать свои доходы-расходы.

Не следить за здоровьем

Регулярно сдавать анализы, проходить обследования, посещать стоматолога нужно не только тем, кто болен. Профилактика — это то, о чем помнят зрелые, осознанные люди. Многих проблем со здоровьем можно избежать, если вовремя их обнаружить.

Беспокоиться о мнении других

С возрастом приходит понимание, что нельзя нравиться всем. Поэтому важно научиться сосредотачиваться на своих желаниях и целях, не слушая, что об этом думают окружающие. Если вам хочется жить, питаться, работать, выглядеть определенным образом, прекратите думать, что об этом скажут мама, бойфренд или соседи.

Сидеть на диетах

Оставьте эксперименты со своим телом. Осознанное питание, активная жизнь и позитивные мысли — этого больше чем достаточно для того, чтобы быть в хорошей форме и настроении. Диеты — это дополнительный стресс для тела и сознания, вряд ли вам хочется прожить в жестких ограничениях всю свою взрослую жизнь.

Не иметь плана

Плыть по течению весело, особенно в окружении друзей. Но после 30 стоит задуматься о том, куда именно вы плывете, иначе вас может занести совсем не туда, куда хотите вы. Сформулируйте свои приоритеты, цели и планы по их достижению.

Держать все в голове

Конечно, ученые уже доказали, что наш мозг не костенеет после 30. И это радует. Но все-таки мы начинаем меньше учиться и узнавать новое, много времени проводим, сидя за компьютером, поэтому память может быть уже не такой острой. Установите себе удобное приложение или заведите удобный блокнот, чтобы не держать все в голове, а записывать дела, планы, идеи.

Другие «вредные» привычки

Читатели Business Insider UK также рассказали о том, что считают ночные тусовки и сильное похмелье привычкой, с которой стоит расстаться. В этот же список попали некачественный сон, недостаточная забота о своем духовно-эмоциональном состоянии, принятие друзей как должное, непунктуальность, избегание сложных разговоров, недостаточное употребление воды, ночные объедания и игнорирование солнцезащитных средств.