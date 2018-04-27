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Семья в шоке: Медиамагнат завещал все свои сбережения стриптизерше
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Семья в шоке: Медиамагнат завещал все свои сбережения стриптизерше 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: Дни.ру
В США 34-летняя бывшая стриптизерша Вероника Бекхэм получила от исполнительного директора кабельной сети Home Box Office Микки Лю 230 тысяч долларов. Родственники умершего богача требуют, чтобы девушка вернула им деньги.
Блондинка познакомилась с медиамагнатом в стриптиз-клубе в Атланте в июле 2014 года. Менее чем через год 50-летний мужчина был найден мертвым в своей квартире.
Вероника утверждает, что между ними была «вечная дружба», которая и сподвигла Микки на такой щедрый шаг. Американка получила все его пенсионные накопления и страховку, — всего 230 тысяч долларов, передает New York Post.
Теперь семья погибшего требует вернуть им деньги, но Бекхэм этого делать не собирается. Сестра Микки Лю уверена, что хитрая и расчетливая девушка манипулировала ее братом. По словам Май Лю, Вероника, как профессиональная танцовщика, умеет использовать мужчин. «Она знала слабые места Микки, оказывая на него влияние в виде морального принуждения», — заявила женщина.
Однако экс-стриптизерша утверждает, что с Микки у них никогда не было сексуальных отношений и сдаваться не намерена. Сейчас девушка работает стилистом в Майами, а ее клиентами являются звезды. Примечательно, что мужчина подписал документы о наследстве в период, когда их дружба уже прекратилась.
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