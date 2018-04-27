Как выбрать беговые кроссовки? Мокрый тест, пронация. Беговые лайфхаки

Минимизируем риск получения травмы и улучшаем свои спортивные результаты.

Возможно, первый раз вы вышли на пробежку в парк неделю назад, а быть может, не за горами ваши первые соревнования. Не важно, занимаетесь ли вы для себя, хотите сбросить вес, улучшить выносливость или нацелены на серьёзные спортивные результаты. Работайте над своей техникой, над своим беговым стилем, следите за своими показателями — ведь только тогда вы сможете добиться желаемой цели. А теперь представьте, что ваша беговая обувь сможет помочь вам в этом непростом и длительном процессе совершенствования…

Известный триатлонный авторитет и тренер Джо Фриел в одном из своих интервью сказал: «Беговая обувь стала настолько технологичной, что неправильно подобранная пара кроссовок может спровоцировать травму». И мы не можем с этим не согласиться! Поэтому в нашем сегодняшнем материале мы предлагаем разобраться в одном непростом вопросе: что нужно учесть при выборе кроссовок? Мы собрали для вас 10 правил, о некоторых из которых расскажем чуть более подробно.

Универсальные правила

Размер. По размеру обувь нужно выбирать так, чтобы большой палец не доставал до носка кроссовка минимум 3-4 миллиметра. С чем это связано? При беге стопа увеличивается в размере и если вы подобрали кроссовки ровно по размеру, при беге может повредиться ноготь. По этой же причине кроссовки лучше мерить вечером, когда стопа увеличивается от дневной нагрузки. Для примерки стоит захватить с собой ваши беговые носки и ортопедические стельки, если вы ими пользуетесь.

Вес пары кроссовок не должен превышать 400 гр.

Подошва и верх кроссовка обязательно должны быть гибкими и мягкими в передней его части. Обратите внимание на вставки из устойчивой к истиранию резины, в большинстве случаев они располагаются в пяточной части и с внешней стороны носка кроссовка, куда приходится основная нагрузка.

Амортизация. Все без исключения беговые кроссовки обязательно имеют амортизацию. Чаще всего она располагается в пяточной части, иногда присутствует и в носке. Все производители качественной беговой обуви указывают на наличие и положение амортизационных вставок. К тому же год от года на рынке появляется всё больше и больше моделей, основное внимание в разработке которых уделяется именно амортизации и технологичности.

Например, новинки в линейке бренда Under Amour — кроссовки HOVR Sonic и Phantom. Благодаря системе амортизации они отлично гасят удар и обеспечивают возврат энергии. Если говорить о подошве в целом, то она очень прочная и не изнашивается. Поэтому у бегуна сохраняется ощущение «нулевой гравитации» вне зависимости от пройденной дистанции.

Жёсткие элементы верха кроссовка допускаются только в пяточной части. Но они не должны находиться в контакте с ногой, натирать и давить на ахиллово сухожилие.

Шнуровка в идеале должна располагаться на кроссовке ассиметрично, ближе к внутренней части стопы. Лучше, если петли шнуровки не объединены единой жёсткой планкой. Они должны иметь возможность некоторого смещения, чтобы кроссовки можно было плотнее утянуть по ноге.

«Дышащая!» технология. Кроссовки для бега никогда не делаются из кожи или других плохо дышащих материалов. Вентиляция особенно важная для бегунов на длинные дистанции. Из линейки новинок советуем обратить внимание на HOVR Sonic. Плоский плетёный материал верха кроссовок обеспечивает отличную вентиляцию.

Стелька должна быть съёмной, чтобы её по необходимости можно было заменить ортопедической.

Выбор кроссовок исходя из поверхности

Немаловажный фактор для выбора кроссовок — поверхность, по которой вы планируете бежать. От этого в первую очередь зависит подошва кроссовка.

Для бега по беговым дорожкам, асфальту и другим твёрдым ровным поверхностям подойдёт ровная мягкая подошва.

Для грунтовых дорожек и подобных более мягких грунтов подошва берется более жёсткая и протектор становится глубже, чтобы улучшить отдачу.

Бег по лесу и в плохую погоду требует ещё большего протектора, а иногда и железных шипов, чтобы не скользить на стволах поваленных деревьев, льду и т.п. Также эти подошвы делаются ещё более жёсткими, чтобы защитить ногу спортсмена от всевозможных острых камней и коряг. Помимо подошвы в обуви для бездорожья часто ставится более плотная сетка, которую сложнее повредить.

Что такое пронация?

Вопреки заблуждению, не стоит просто брать и покупать первые подошедшие по размеру беговые кроссовки. Для начала стоит определить тип своей пронации (как стопа приземляется на поверхность опоры) — в этом поможет gait-анализ (видеосъёмка бега на беговой дорожке в кроссовках с минимальным уровнем поддержки, на основе которой специалист подберёт нужную пару кроссовок) или так называемый мокрый тест, который можно провести самостоятельно дома. Пронация — это естественное движение, приводящее к заваливанию стопы вовнутрь. В связи с особенностями строения стопы, у некоторых бегунов наблюдается:

Как правило характер пронации совпадает с типом свода стопы. Говоря иначе, с большой долей вероятности можно верно определить характер пронации, определив тип свода стопы. Для этого часто используют «мокрый тест» — процедуру, при которой намоченной стопой наступают на лист бумаги и по полученному отпечатку определяют свод стопы.

Ещё один эффективный способ — определить характер пронации можно, если внимательно посмотреть на работу стопы бегущего человека во время приземления и отталкивания.

Беговой тест в магазине. Как это происходит? Вы по очереди надеваете разные кроссовки, подобранные отталкиваясь от ваших предпочтений. Чувствуете их на ногах, оцениваете удобство и комфорт. В это время консультант записывает ваш бег на камеру. Дальше запись анализируется с помощью специальной программы тестирования: определяются углы в суставах ног на различных фазах бега, отсматривается общее положение тела, осанка.

Пройти беговой тест можно в мультибрендовом спортивном магазине сети RunLab. Цена вопроса: от 900 до 1200 рублей.