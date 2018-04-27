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В Калининграде началась облицовка корпуса комплекса «Планета океан»
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В Калининграде началась облицовка корпуса комплекса «Планета океан» 

Вести Калининград 27 минут назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде началась облицовка и внешняя отделка фасада одного из корпусов комплекса «Планета Океан».
Строителям не совсем просто, дело в том, по архитектурной концепции фондохранилище и павильоны военно-морского и образовательного центра имеют форму куба. Стены примыкают друг к другу под углом 80 градусов. Поэтому кирпичная кладка будет иметь несколько переломов на стыках. Подрядчик планирует завершить работы на этой части здания в мае.
Юлия Осинцева, начальник отдела капитального строительства Музея Мирового Океана:
— Со стороны улицы Набережной Баграмяна у нас сохраняется стиль старого города облицовка керамическим кирпичом, а со стороны реки набережной Петра Великого у нас идёт облицовка в стиле хайтэк стекло и полированная сталь. Совмещение разных архитектурных стилей отражает бережное отношение к истории и использование современных технологий.
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