В Калининграде началась облицовка корпуса комплекса «Планета океан»

В Калининграде началась облицовка и внешняя отделка фасада одного из корпусов комплекса «Планета Океан».

Строителям не совсем просто, дело в том, по архитектурной концепции фондохранилище и павильоны военно-морского и образовательного центра имеют форму куба. Стены примыкают друг к другу под углом 80 градусов. Поэтому кирпичная кладка будет иметь несколько переломов на стыках. Подрядчик планирует завершить работы на этой части здания в мае.

Юлия Осинцева, начальник отдела капитального строительства Музея Мирового Океана:

— Со стороны улицы Набережной Баграмяна у нас сохраняется стиль старого города облицовка керамическим кирпичом, а со стороны реки набережной Петра Великого у нас идёт облицовка в стиле хайтэк стекло и полированная сталь. Совмещение разных архитектурных стилей отражает бережное отношение к истории и использование современных технологий.