Вот это новость! На Сару Джессику Паркер подали в суд

В последнее время у Сары Джессики Паркер (53) дела идут не очень.

Напомним, недавно актриса поссорилась со своей коллегой по сериалу «Секс в большом городе» Ким Кэтролл (61). В феврале у Ким скончался брат, Сара публично поддержала «подругу» в Сети: «Дорогая Ким, приношу свои соболезнования и посылаю тебе любовь. Счастливого пути твоему любимому брату. Целую».

Правда, Кэтролл на соболезнования отреагировала очень яростно: она опубликовала в Instagram картинку с надписью: «Я не нуждаюсь в твоей любви или поддержке в это трагическое время» и отметила Паркер.

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Теперь у актрисы новая проблема: ювелирная компания Kat Florence Jewelry решила с ней судиться, обвинив актрису в нарушении контракта.

Эта история началась еще в 2015-м, когда Паркер подписала контракт на рекламу ювелирных изделий Kat Florence Jewelry. Сара должна была стать лицом марки и в течение пяти лет выполнять прописанные в контракте обязанности, за что ей должны были заплатить 7, 5 миллионов долларов. За эти деньги актриса должна была появляться на мероприятиях, принять участие в открытии 3 бутиков и опубликовать определенное количество «постов» на своей странице.

https://www.youtube.com/watch?v=c1G0yN-GdQI

Но как утверждает представитель компании, почти с момента подписания контракта Сара начала пренебрегать своими обязательствами. Она заявила, что в ближайшие 5 месяцев не сможет принять участие в рекламной кампании, так как начнет сниматься в сериале «Развод». После этого актриса стала отказываться от одного мероприятия за другим, утверждая, что она слишком занята. При этом Паркер находила время для продвижения своих собственных проектов (включая ее линию духов). В итоге, как утверждает представитель Kat Florence Jewelry, компания понесла огромные убытки и теперь хочет, чтобы актриса ответила за свои действия.

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Адвокат Сары утверждает, что его клиентка ни в чем не виновата, и что это она считает себя обиженной. Сама актриса эту новость пока не комментировала.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vot-eto-novost-na-saru-dzhessiku-parker-podali-v-sud/