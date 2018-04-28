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Китайцы пострадали в драке за одежду грузина
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Китайцы пострадали в драке за одежду грузина 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Модный дом Balenciaga, креативный директор которого — дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия, принес извинения клиентам из Китая за инцидент, произошедший в магазине бренда в Париже. Об этом сообщает Asia One.
Китаянку возмутили покупатели, которые пытались без очереди проникнуть в фирменный магазин Balenciaga в торговом центре Printemps. Началась перебранка, во время которой женщину толкнули и пригрозили ударить. Когда за нее вступился сын, его повалили на пол и избили, после чего продавец-консультант оскорбил обоих и выгнал из магазина.
Очевидцы сняли происходящее на видео, которое затем опубликовали на китайской медиа-платформе WeChat.
Руководство Balenciaga извинилось перед клиентами в соцсети Weibo, китайском аналоге Twitter, после того как в пятницу, 27 апреля, по хэштегу #Boycottbalenciagadiscriminateschinese (бойкотируем Balenciaga, дискриминирующего китайцев) перешло 23 миллиона человек. «Можете попрощаться с китайским рынком», — писали пользователи соцсети.
Пост Balenciaga был продублирован в Twitter.
В своем заявлении компания выразила сожаление о случившемся и указала на то, что охранники сделали все возможное для восстановления порядка в магазине.
Торговый центр Printemps, в свою очередь, пообещал провести дополнительно обучение для персонала о правилах поведения в подобных конфликтах.
В апреле покупательницы устроили погром в магазине нижнего белья Victoria’s Secret в борьбе за бюстгальтер, на который была объявлена скидка. В Малайзии, где ислам исповедует большая часть населения, очевидцы сняли на видео, как женщины в паранджах пробиваются сквозь стеклянные стены магазина, не вытерпев ожидания в длинной очереди снаружи здания.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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