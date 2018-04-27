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Орловским льготникам продолжают отказывать в рецептах
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Орловским льготникам продолжают отказывать в рецептах 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В ходе заседания общественного совета при департаменте здравоохранения Орловской области 23 апреля снова был поднят вопрос о формальной борьбе с недостатком медикаментов для льготников. Пациентам просто не выдают рецепты, если не могут своевременно обеспечить. Об этом сообщила представитель общественной организации «НЕФРО-ЛИГА» в Орловской области Клавдия Ставцева.
— С лекарственным обеспечением стало лучше, чем было. Возможно, это потому, что я дозвонилась на «прямую линию» президенту Владимиру Путину. Но на данный момент в полной мере обеспечиваюсь только я. Остальным не в полном объеме выдаются препараты, — сообщила Ставцева. — В поликлинике говорят, по рецепту не положено, так как нет лекарств. Это продолжается, как и было в прошлом году. Я учу не уходить, пока не дадут рецепт. Без него невозможно доказать, что ты приходил за лекарством. Сейчас много пациентов в судах. Один парень в процессе уже полгода. Поликлиника говорит, что лекарства были, а он за ними не пришел. Эта «катавасия» никак не проходит. На основании чего не выдаются рецепты, не поясняют ни письменно, ни устно. На прошлой неделе звонили два пациента после пересадки почек. Нет дорогостоящего препарата, не закупили. Для чего тогда пациента отправили на пересадку, чтобы он потом мучился? — спросила Клавдия Ставцева.
Ответа на вопрос не последовало. Новому начальнику департамента здравоохранения Ивану Залогину поручено разобраться в проблеме.
Напомним, в ноябре 2017 года НТВ сняло репортаж о том, что орловские инвалиды не могут получить положенные по закону льготные лекарства. Людям отказывают даже в выдаче рецептов. По мнению орловцев, такое распоряжение было спущено из облздрава для улучшения статистики по отсроченным рецептам. Тогда врио губернатора Андрей Клычков обещал разобраться в проблеме и наказать виновных.
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Сообщение Орловским льготникам продолжают отказывать в рецептах появились сначала на РИА 57.
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