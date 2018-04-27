В гостях у Кирилла Меньшикова

Фото из открытых источников

Мы побывали в гостях у популярного блогера Кирилла Меньшикова. Напомним, парень уже почти пять лет борется со страшным диагнозом — рак лимфатической системы. В отнюдь не простое для себя время Меньшиков обрёл всероссийскую известность, женился и родил сына. Ранее «ТВ Миг» уже писал о нём здесь и здесь Кирилл рассказал, как изменилась его жизнь за последний год.

Когда смотришь на этого юношу, сложно поверить, что он болен онкологией. Это не удивительно! Кирилл снова принимает чудо-лекарство, которое некогда ему вручила Наталья Фриске — родная сестра знаменитой певицы Жанны Фриске . На этот раз добыть необходимые медикаменты и оплатить их покупку помогли фонд «Подари жизнь» и департамент здравоохранения. По словам самого Кирилла, рак начинает отступать.

— Были препараты, на которые мой организм переставал реагировать, — рассказывает Кирилл. — Я понимал, что мне нужно вернуться к лекарству, которое мне подарила семья Фриске. До нынешнего года такой возможности не было. Сейчас препарат сертифицирован, и стоит в пять раз меньше, чем в то время. Уже после первого курса всё почти сразу исчезло.

По словам Кирилла, гарантий, что препарат подействует на всю жизнь, нет. И всё же врачи делают хорошие прогнозы. Блогер ждёт ремиссии. Однако не всё так гладко. У Кирилла появились сильные боли в спине. Лечение пришлось остановить. Как оказалось, у парня были проблемы с позвоночником и раньше. Не так давно юноша обратился за помощью к массажисту, но стало только хуже. Снова обследования…

— МРТ-исследование показало, что там какие-то сдвиги — не знаю как это правильно называется, и ещё что-то с плеврой, — продолжает говорить блогер. — Врачи сказали, что пока существует болевой синдром, продолжать лечение невозможно. Сначала мне нужно починить спину.

«Не ответишь, повешусь!»

Как известно, Меньшиков создал проект помощи онкобольным и отчаявшимся людям под названием «Смогу». Теперь Кирилл ездит по городам к нуждающимся в материальной и просто моральной поддержке. Он рассказал о некоторых таких встречах.

— В ходе своей деятельности я много где был, — вспоминает Кирилл. — Не могу говорить от себя, кому помог. Это должны говорить люди. Например, у меня есть хороший друг. Мы познакомились с ним в Москве. У него тоже рак. Он сказал, что в восторге от того, что я делаю, от того, что со мной познакомился. Не знаю, насколько ему помогла наша беседа, но сейчас он держится, ждёт операцию. Ездил в Нижний Новгород. Там проходил флешмоб вместе со мной, потом посетил детский дом. Тогда у меня был День Рождения. Местное кафе подарило мне десять пицц. С этим угощением я поехал в детдом, и там с сиротами мы отметили моё День Рождение. Я рассказывал ребятам всякие жуткие истории о себе. Это была атака на мозг. Там были тяжелые подростки. У кого-то родители друг друга поубивали, у кого-то в аварию попали. В каждой семье жесть какая-то. Мы очень мило побеседовали. (Улыбается)

Каждый день Меньшикову пишут в социальных сетях люди с разными проблемами. Юноша признаётся, что ответить всем невозможно. Только ВКонтакте у него девять с половиной тысяч не прочитанных сообщений.

— Кто-то пишет: — «Привет», — продолжает рассказывать блогер. — Я отвечаю: — «Привет». Часто бывает, что человеку больше ничего не нужно, и он уже счастлив, что ему ответили. Обычно я ввожу в поиск сообщений какое-нибудь слово: суицид, наркота, ещё что-нибудь. Высвечиваются все письма, которые у меня есть. Так я отбираю наиболее важные сообщения, на которые нужно ответить. Какие-то могли быть написаны год назад, месяц или даже вчера. Шестьдесят процентов таких сообщений — это подростки. Может написать какая-нибудь девочка, которая просит совет. Проходит два дня. Эта же девочка пишет: «Не ответил, пойду, повешусь». Таким людям я не отвечаю. Считаю, что они просто привлекают к себе внимание.

Дружба с семьёй Жанны Фриске

Огромную роль в жизни Кирилла сыграли телевизионные программы «Мужское и женское», «Пусть говорят», «Прямой эфир», в которых он принимал участие. Блогер завёл полезные знакомства со многими знаменитыми персонами. Так встреча с Натальей Фриске переросла в настоящую дружбу.

— Мы с Натальей Фриске хорошие друзья, — делится Кирилл. — В семье Наташи меня называют родным человечком. В период лечения в Москве я живу у них дома. Иногда не получается. Например, когда они улетают в Майами. Хозяева даже разрешили пользоваться квартирой в период их отсутствия, предлагали ключи. Из скромности отказался.

Друзья — ещё бы! Ведь именно благодаря Наталье Фриске у Кирилла когда-то наступила ремиссия, во время которой он женился и зачал ребёнка. Как говорят молодые родители, с появлением Максима жизнь снова налаживается.

Жизнь после рождения сына

— С рождением сына жизнь разделилась на «до» и «после», — присоединилась к разговору Наталья Меньшикова . — Раньше были только Кирилл и Наташа. Мы исполняли «хочухи» друг друга. Теперь появился Максим, и всё внимание уделяется ему. Когда муж уезжает на лечение, мы с малышом остаёмся дома. Одна легко с ним справляюсь. Когда возвращается Кирилл, мне бывает даже сложнее, я разрываюсь между ними обоими. (Смеётся)

Уже через год Максим пойдёт в детский сад. Наталья признаётся, что уже мечтает выйти на работу. Меньшиковы уверены — самые сложные времена позади.

— Никогда не думала, что мы можем расстаться с Кириллом или поссориться, — говорит Наталья. — Даже если ругаемся, то уже через полчаса общаемся, как ни в чём не бывало. Мы всегда вместе. На расстоянии были, только когда он лежал в больнице в Питере, а я находилась во Владимире. Он писал: — «Я люблю тебя», я отвечала: — «Я тебя тоже». Конечно, был страх за его жизнь, но мы это пережили, и теперь всё хорошо.