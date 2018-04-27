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Главный архитектор Антверпена посетил строящийся в Москве ЖК «Зиларт»
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Главный архитектор Антверпена посетил строящийся в Москве ЖК «Зиларт» 

РИА Недвижимость 56 минут назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Недвижимость. Строящийся в Москве жилой комплекс «Зиларт» посетил главный архитектор бельгийского Антверпена Кристиан Рапп, говорится в сообщении девелопера проекта «ЛСР».
Как указывается в нем, в состав делегации Антверпена, приехавшей в Москву для знакомства с ярчайшими архитектурными проектами столицы, также вошли представители администрации и бизнес-сообщества города.
"Зиларт" — один из крупнейших в Европе проектов по комплексной реорганизации городской среды, это 65 гектаров на территории Даниловского района, которые застраиваются в единой архитектурной концепции. В рамках проекта ЛСР планирует построить более 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости.
Бельгийская делегация в сопровождении главы архитектурной мастерской Speech Сергея Чобана осмотрела стройку и уже готовые объекты первой очереди жилого комплекса. Среди них — построенный по проекту Speech дом №6, облицованный клинкерным кирпичом разных оттенков, ландшафтный парк, детские и спортивные площадки, отмечается в пресс-релизе.
"В архитектурном решении дома мы стремились подчеркнуть преемственность с конструктивистской архитектурой. Создали лаконичную и выразительную композицию: акцентированные вертикальные членения в виде пилонов треугольного сечения здесь дополнены широкой горизонтальной «балкой» верхних этажей, имеющих более масштабное, по сравнению с типовыми этажами, остекление", — приводятся в нем слова Чобана.
ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.
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