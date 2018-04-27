Как возникали некоторые русские фамилии

Примерно четверть всех русских фамилий, по мнению ученых, произошли из отчеств. Так называли тех, у кого-либо не было «уличного» прозвища, либо оно забылось. Сын Ивана становился Ивановым, сын Фрола — Фроловым.

Интересно, что дети крепостных девок, рожденные вне официального брака, записывались по имени матери. Такова, например, фамилия Ульянин (сын Ульяны), которую изначально носил дед будущего вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

Сын дворовой девки Светланы записывался Светланиным, сын Татьяны — Татьяниным. Такие фамилии сразу свидетельствовали о внебрачном происхождении человека, поэтому дед Ленина в конце жизни сменил фамилию на более благозвучную — Ульянов.