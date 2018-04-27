В сети появился шрифт для феминисток

Протестные кампании #MeToo и #TimesUp давно направлены не только на привлечение внимания к проблемам сексуального насилия, но и на вдохновение женщин по всему миру. Но Лесли Симс из компании Young & Rubicam считает, что для того, чтобы охватить все проблемы, с которыми сталкиваются современные девушки, не хватает инструментов. Для решения вопроса нью-йоркское рекламное агентство Y&R в сотрудничестве с Women of Sex Tech, компании, занимающейся расширением разнообразия пола в технологических сферах, разработало специальный шрифт для феминисток.

Каждая буква привлекает внимание к вещам, в которых у женщин есть особый опыт, а также к серьезным проблемам, с которыми сталкиваются женщины сегодня: неравной оплате, отсутствию репродуктивного права и нехватки защиты от сексуальных домогательств.

Буква B в новом шрифте символизирует «беременность» или «рождение», C — «изнасилования в университетских кампусах и отсутствие законов», R — «религиозную свободу». Также есть символы X-хромосом, права на кормление грудью, голосования, выборов и множество других знаковых вещей. Ранее шрифт впервые был продемонстрирован на американском марше за женские права в 2017 году, в котором приняло участие 5 миллионов женщин. Теперь он становится бесплатным и открытым для использования — благодаря поддержке множества компаний, выступающих за гендерное равенство. В их число вошли бруклинский стартап Bow & Drape, продающий одежду, нью-йоркское издательство Bustle, компания Yola Mezcal и движение 3% Conference, которое направлено на развитие женских талантов.

Сейчас критический момент для прав женщин с движениями #TimesUp и #MeToo, которые вдохновляют женщин во всем мире. Этот шрифт даст возможность активистам делать сообщение тем шрифтом, который действительно усилит его.

— главный креативный директор Y&R Лесли Симс Скачать шрифт можно на официальном сайте компании thefeministletters.com. К сожалению, он не поддерживает кириллицу и работает только с заглавными буквами, но в ближайшее время мы вполне можем рассчитывать на подобный проект и на территории нашей страны.