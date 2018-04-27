Экс-жена Виктора Чайки Ирина Борисова: «Когда Витя бросил на стол ключи, я услышала звук лопнувшей струны»

Развод — это всегда драма. Однако порой он, словно пружина, подбрасывает человека на новый виток саморазвития. Так произошло с известным писателем Ириной Борисовой , которая пришла в литературу сразу после расставания с мужем — популярным композитором Виктором Чайкой. Но тогда ей казалось, что земля перестала вертеться…

Ирина Борисова — писательница, путешественница, журналист, экс-супруга известного композитора Виктора Чайка. Под литературным псевдонимом Нора Филиппова написала две книги: «Не жена» и «Охотница под созвездием Mamba», которые вышли в издательстве АСТ общим тиражом более 15000 экземпляров. Посетила более 10 стран, в том числе Бразилию, Чили, Аргентину. О своих поездках и открытиях рассказывает в личном микроблоге. Активна, жизнерадостна, оптимистична. Готовит к изданию свою третью книгу под рабочим названием «Золото Гайаны», которая отличается от двух предыдущих жанром — это будет приключенческий роман и авторством — по плану она должна выйти уже под именем — Ирина Борисова. Считает, что женщина может обрести свое настоящее счастье в любом возрасте, главное не переставать искать и экспериментировать. — Ирина, насколько болезненным оказался для вас развод с мужем Виктором Чайкой? — Болезненным, хотя замуж в жизни я выходила неоднократно. И даже за Виктора не один раз! Сейчас расскажу, как было дело. Я вышла замуж будучи совсем юной, не зная самостоятельной жизни. Едва окончив обучение (я пианистка по профессии), вместе с мужем отправилась в Москву. Виктор поступил в Московский институт культуры, а мне, чтобы не оставаться в Одессе, пришлось добывать свободное распределение (в советские времена молодой специалист обязательно должен был отработать по специальности). Я фиктивно вышла замуж за знакомого подруги и, как только получила распределение, разошлась с ним и вышла замуж уже за Виктора. Он как студент получил временную прописку в Москве, а вот со мной дело обстояло хуже. Я была молодым специалистом с консерваторским образованием, и в то время мне нужно было зарабатывать стаж. По знакомству меня устроили в дом культуры в Балашиху. Два часа туда и два обратно на дорогу, из Бирюлёво-Товарное приходилось добираться к месту работы, для того чтобы расписаться в журнале прибытия и отбытия. Но зато в отделе кадров лежала моя трудовая книжка, хотя вся зарплата оставалась в недрах этого заведения. Я быстро забеременела, а находясь на девятом месяце, разошлась с Витей и… вновь оказалась в качестве невесты. Второй фиктивный брак, теперь уже ради прописки. В моем арсенале огромное количество разнообразных историй скопившихся за нашу совместную жизнь, и рассказывать я их могу бесконечно. Годы моей жизни с Виктором можно назвать какими угодно, но только не скучными. Про развод могу сказать так: то, что нас не убивает — делает нас сильнее… Пережив крах, человек становится духовно сильной личностью.

— Кто стал инициатором развода? — Говорят, что любовь живет три года, потом чувство умирает. Но есть и другое мнение: любовь не умирает никогда. Она всегда живет в нас. И это мнение мне ближе. Любовь — свойство души, и оно необходимо человеку. Даже если люди ругаются, это тоже проявление любви. Невысказанной. А крик — это попытка привлечь внимание и быть услышанным. Нашу с Витей любовь мы долго добивали. В тот момент, когда я сказала: «Уходи», и Витя бросил ключи на стол, мне послышался звук лопнувшей струны. С этого момента по-настоящему и начался наш развод. Много раз потом меня приглашали в телевизионные программы, чтобы я рассказала, как меня бросили, как страдаю и прочее. У нас любят пожалеть. Тем более, в скором времени Витя женился на молодой девушке из богатейшей семьи. Но у меня не было ни сил, ни желания, да и значения это уже не имело. Семья требовала вложений, а карьера артиста — это постоянные вложения в себя самого. И в какой-то момент семья начинает мешать. Именно так все и произошло в нашем случае. — Поддерживал и поддерживает ли вас ваш бывший муж материально? — Муж нес материальную ответственность за семью, пока мы ею были. После развода денежной помощи он мне не оказывал. Жизнь артиста — то густо, то пусто. Вскоре после я очутилась в съемной квартире, и с этого момента началась моя самостоятельная жизнь и повторное покорение Москвы. Но это уже другая история. Витя сумел воспитать в сыне очень хорошее качество — сын никогда не просил у меня денег. Отец оплачивал его учебу, давал деньги на одежду и постепенно приучал сына это делать самостоятельно. Ну и я постепенно научилась зарабатывать.

— Что оказалось самым сложным для вас после развода? — Осознание самой себя в новых условиях жизни. Адаптация давалась непросто. Помню, я совсем не могла спать в этот период. Мне пришлось даже найти психолога, который методом гипноза сумел привести меня в норму. Ничто так не лечит и не помогает, как время. По природе я человек оптимистичный и с надеждой смотрю в будущее. Зная эту особенность, мои друзья называют меня то птицей Фениксом, то стойким оловянным солдатиком, ну или на худой конец лягушкой. Той, которая сучила лапками и сбила в конце концов кусок масла. У меня появились новые друзья, так как все, кто был когда-то рядом с нашей семьей, остались на стороне Вити. У меня произошла глобальная переоценка. Как только я стала успешной, выпустила книги, ко мне возвратились многие из старых друзей, но правила «единожды предавший предаст еще не раз» никто не отменял. Через это я тоже прошла. Серьезные отношения смогла завязать только спустя пять лет. И это был порядочный и хороший человек, с кем я до сих пор сохраняю дружеские отношения. И еще мне очень повезло, что сын на момент моего расставания с Чайкой уже не был ребенком. Ему шел семнадцатый год, и у меня не было возможности залюбить его до смерти. Так часто бывает, когда женщины остаются одни. Наоборот, пройдя немало испытаний, мы с сыном превратились в крепкую команду. Он — моя главная опора в жизни.

Алексей Глызин, Ирина Понаровская, — В то время, пока вы были замужем, вокруг вас было много знаменитых людей, со многими из них вы работали. Как поменялся ваш круг общения после развода? — Конечно, я была знакома со всеми, кому Витя писал песни: Валерий Леонтьев Лариса Долина , Боря Моисеев, Ирина Аллегрова , Азиза. Мы часто приходили в гости к Ларисе Рубальской , с которой я до сих пор сохранила дружеские отношения. Ну а после развода все контакты оборвались. Тогда со мной осталась жить и помогать домработница. За пять лет она стала для меня близким человеком. — Какие положительные моменты вы обнаружили в своей жизни, после того, как остались одна? Какие новые навыки обрели? — Я превратилась в человека, который ценит свободу и не путает ее с одиночеством. Могу позволить себе в любой момент отправиться путешествие. Правда, у меня есть мощный «якорь». Это мама, о которой забочусь и к которой часто летаю в Одессу, а зимой забираю к себе. В моей квартире нет идеального порядка, и готовлю я не 3 раза в день, как раньше, а только когда захочу.

— В какой момент вы стали писать книги? Как пришли к мысли, что можете писать? — По-настоящему писать я стала после развода. Первая книга задумывалась как автобиографическая, а получилась художественная. Хотя в ней очень много событий из моей жизни. Например, книга «Охотница» полностью состоит из анкет, которые взяты из моей переписки на сайте знакомств. После выхода книг ко мне стали проявлять активное внимание СМИ. Но жизнь в тот момент развернула меня в другую сторону. У папы нашли рак поджелудочной железы, и вскоре он ушел из жизни, а мама сломала шейку бедра, и началась борьба за ее здоровье. Почти на два года я выпала из медийного поля зрения. — Рассчитывали ли вы на успех после выхода свое первой книги? — Любой, кто выпускает книгу, рассчитывает на успех. Я и сейчас жду успеха, написав третью книгу, приключенческую, которую в скором виде собираюсь выпустить. А еще я написала следующий роман, очень женский и основанный на реальных людях из моей жизни. Не знаю, стала ли я бы писательницей, если бы осталась с Витей. Эта жизнь подразумевала только роль соратницы, надо подставлять плечо в нужный момент, быть преданной женой, которая сквозь пальцы смотрит на все недостатки, решать бытовые проблемы. Мой ответ — нет. Не стала бы. — Чувствуете ли вы себя успешным и счастливым человеком? Какие у вас слагаемые счастья? — Конечно, да, иначе как бы я могла писать? А слагаемые счастья просты — мама рядом, сын, внуки и друзья.