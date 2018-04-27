«Чувствовала, что не моя». Пермячка требует компенсацию за поменянную дочь

Римме Швецовой из Юсьвинского района в этом году исполняется 70 лет. Сорок из них она воспитывала дочь Веронику, которую по словам женщины, подменили в роддоме. Правду уже взрослой «дочери» женщина случайно сказала год назад, в свой день рождения.

«Мы выпили немного, повздорили, я в сердцах и выпалила: «Не приставай ко мне, ты вообще не моя дочь, — вспоминает Римма Швецова. — А наутро Вероника с расспросами пристала: говори, где мои настоящие родители?»

Муж ушёл из семьи

7 марта 1978 года в Пожвинском роддоме появились на свет две девочки. Первой родилась Вероника, а через пару часов у Риммы Швецовой — Таня.

Роженицы тогда лежали отдельно от своих малышей. Запелёнанных детишек мамочкам приносили только на кормление. А перед выпиской одна из акушерок случайно поменяла девочек местами. Веронику забрали Швецовы. А Таня уехала в другую семью.

«О подмене мы догадывались с самого начала, но не знали, что делать, ведь ДНК-экспертиз тогда не было, — говорит женщина. — А в семь месяцев Вероника стала сильно болеть. Из-за проблем с глазом врачам впоследствии пришлось его удались. Как я её могла бросить такую?»

Муж, понимая, что воспитывает чужого ребёнка — Вероника росла кудрявой блондинкой, каких в родне не было — ушёл из семьи, когда девочке было четыре года. Римма тянула Веронику и старшую дочь одна. Выживать помогала скотина, которую она держала в частном доме.

Наревелись и поехали в Москву

Все эти годы женщина ненароком пыталась узнать, как живётся той девочке, которая родилась одновременно с Вероникой в одном роддоме. Семьи жили в разных посёлках. И за те несколько мимолётных встреч, когда ей удавалось увидеть Таню, Римма понимала, что у чужих людей растёт её родная дочка.

Но жизнь Тани, увы, не складывалась. По молодости она родила двух детей, потом отдала их на воспитание матери, а впоследствии — свекрови. Ни кола, ни двора, нигде не работала и не работает.

А 40-летняя Вероника, узнав о роковой ошибке акушерки, развернула бурную деятельность: узнала адрес в Карагайском районе, где живут её предполагаемые мама с папой и вместе с матерью поехала туда в гости.

Встретившись, обе семьи наревелись досыта и решили обратиться в программу на федеральном канале, где им помогли сделать ДНК-экспертизу. Результат развеял все сомнения: Таня на 99,99% — дочь Риммы Швецовой.

Стали одной семьёй

Получив результат экспертизы, женщина пошла в суд и подала иск на 12 миллионов рублей. То же самое сделала и её неродная дочь Вероника. Женщины требуют с Правительства Пермского края, Минфина Минздрава и Пожвинской больницы возмещения морального вреда за свои сломанные судьбы.

«Мне эти деньги не так сильно нужны, всё, что удастся отсудить — пойдет Веронике, Тане и мои внукам, теперь у меня их четверо, — объясняет Римма. — Мы все сейчас стали одной семьёй: встречаемся, общаемся».

27 апреля в Ленинском суде Перми состоялись предварительные слушания по этому делу. Оба иска были объединены судьёй в одно производство. Находящиеся в зале суда представители ответчиков выступили и сказали, что факт подмены детей в роддоме истцами не доказан, что этот вопрос Римме Швецовой нужно было сразу решать, а не через 40 лет после рождения ребёнка, что ДНК-тест сделанный в рамках телешоу был проведён с нарушениями и что иск на такую сумму вообще не является обоснованным и не подлежит удовлетворению.

Чем закончится этот запутанный процесс, станет ясно в ближайшие месяцы, рассмотрение дела по существу начнётся 16 мая.