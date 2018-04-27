Костромская семья на Первом: педофилы, секс с дядей, брошенная мать

Неблагодарные отпрыски

Валентина Гуркова плачет, рассказывая о неблагодарных детях. Дочь и два сына заставили ее купить им мебель, бытовую технику, а также взять несколько кредитов. А после этого выкинули пожилую мать за ненадобностью.

Сейчас женщина находится на грани выживания во Владимирской области. Ее деревянный дом буквально разваливается на глазах. На более благоустроенное жилье у пенсионерки нет денег. После оплаты коммунальных услуг и покупки необходимых лекарств на продукты у Валентины остается только 2 тысячи рублей.

А все ее дети живут в Костроме.

На младшего сына Дмитрия и дочь Валентина подала заявление на алименты. Но дети отказываются их выплачивать.

Валентина Гуркова готова часами рассказывать о поведении детей.

Дмитрий обвиняет женщину в том, что она больше денег потратила на старших детей, чем на него. Однако, как выясняется в ходе программы, сам он попросил мать взять для него два кредита общей суммой на 125 тысяч рублей.

Дмитрий не согласен с обвинениями.

«Дима мне сказал, что если он не вернет деньги, то его убьют. Естественно, я сразу побежала в банк», — в слезах рассказывает Валентина.

Однако как заявляет в студии самый старший сын Валентины Петр, младшенький маму обманул.

«Врет он все. Просто хозяин помещения, в котором Дима открывал свою сауну, поднял плату за аренду», — утверждает Петр.

Дочь-монстр или жертва?

С дочерью Евгенией дела у Валентины обстоят еще хуже. Сначала женщина позвала мать жить к себе. После того, как пенсионерка обставила квартиру дочери, начались конфликты.

«Я мыла посуду на кухне. Зашла Женя, запнулась обо что-то и со словами: «Расставила тут», ударила меня под колено. Я упала вперед», — плачет Валентина.

Но Евгения уверяет, что это все ложь — мать сама била ее в детстве и оскорбляла. Даже когда Женя родила дочку, мать называла ее женщиной легкого поведения.

Евгения не стала скрывать ничего.

Отношения у Евгении испорчены и с родной тетей — сестрой матери. Тетя ненавидит ее за то, что она спала с ее мужем. Но костромичка уверяет, что делала это не по своей воле. Тогда муж Евгении пил, денег не было даже на еду. А муж тети сказал, что за близость будет приносить ей и ее дочке продукты.

Дедушка-педофил

Но это еще не все. В детстве с маленькой Женей произошла ужасная история.

«По вине мамы в четвертом классе меня изнасиловал дедушка», — захлебываясь слезами, говорит Евгения.

По словам женщины, они жили в ветхом бараке. Валентина тогда в очередной раз вышла замуж, родила сына, и вместе с ним уехала к своей новой свекрови. А маленькая Женя осталась с бабушкой и дедушкой.

«Бабушка куда-то уехала. Я осталась с дедушкой. До сих пор помню стих, который выучила на немецком в тот день, и легла спать. Тогда все и случилось. А через два года у меня начались проблемы по женской линии. Когда мама узнала от врачей, что я уже не девочка, то чуть меня не убила. В ведре топила», — рыдает Евгения.

Ведущая Юлия Барановская , слушая рассказ о жизни простой костромской семьи, не верила своим ушам.

Чтобы хоть как-то прояснить картину, съемочная группа побывала в доме престарелых, в котором когда-то жила Валентина. Персонал рассказал, что пенсионерка всегда была чем-то недовольна, жаловалась на каждую соседку. С тех пор прошло почти 10 лет, но ее недовольство до сих пор там помнят.

О том, что женщина сама во многом виновата в своих несчастьях, высказался и ведущий программы Александр Гордон . Это же мнение подтвердил и психолог, который участвовал в передаче.

Скандалы и взаимные обвинения длились ровно 44 минуты. Считается, что многие участники соглашаются скандалить и ругаться в ток-шоу на ТВ за гонорары. Остается надеяться, что, рассказывая на всю страну о семейных дрязгах, семья Гурковых хотя бы что-то заработала.