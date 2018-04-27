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11 причин купить вертикальный пылесос
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11 причин купить вертикальный пылесос 

BroDude 53 минуты назад
Фото: BroDude
Самыми популярными устройствами для уборки дома являются пылесосы. Как мы вообще жили без них? Представь, что тебе пришлось бы брать веник и совок, сметать пыль, которая постоянно норовит улететь в сторону, особенно если это лёгкие загрязнители, к примеру волосы или шерсть. Раньше для того чтобы очистить ковёр от пыли, приходилось вывешивать его на улице или балконе и выбивать специальным инструментом вручную. И делалось это, кстати, в лучшем случае раз в месяц. С появлением пылесосов люди вздохнули с облегчением. Теперь не приходится таскаться с тяжёлыми коврами на улицу в мороз, чтобы выбить пыль. Также не приходится дышать пыльным воздухом, вызывающим аллергию, а иногда и астму.
Но ранние пылесосы были донельзя неудобными, собственно, как и все изобретения поначалу. Однако со временем они модифицировались, становились мощнее, легче и удобнее. С изобретением вертикальных пылесосов уборка стала ещё проще, так как больше не приходилось возвращаться за устройством в другую комнату или таскать его за собой с помощью шланга, чего, кстати, делать нельзя. И хотя на Западе вертикальные пылесосы в ходу ещё с начала прошлого века, у нас они только начали отвоёвывать рынок у привычных напольных. У вертикальных пылесосов есть несколько плюсов: 1. Компактность. Они не занимают много места, и можно просунуть щётку даже под узкие предметы мебели. 2. Лёгкость. Обычно вертикальные пылесосы весят не более 3 килограммов. 3. Удобство. Тебе не приходится возить за собой пылесос. Но есть и свои минусы. Вертикальные пылесосы из-за своей компактности и лёгкости имеют небольшую мощность — как правило, не более 500 Ватт. Хотя этой мощности достаточно для уборки обычной квартиры. Также в недорогих моделях вертикальных пылесосов может ощущаться вибрация от работающего двигателя. Стоит определить, для чего тебе нужен пылесос. Если ты покупаешь пылесос для квартиры или небольшого дома, то вертикальный — оптимальный выбор. Для коттеджа лучше выбрать технику мощнее и в напольном исполнении. В качестве примера вертикальных пылесосов для статьи мы выбрали новинки от REDMOND: REDMOND RV-UR340 и REDMOND RV-UR341.
1. Компактные. Размеры в полной сборке составляют 1200x230x230 миллиметров. 2. Лёгкие. Выше мы говорили, что вертикальные пылесосы весят не более 3 килограммов. REDMOND RV-UR340 и REDMOND RV-UR341 весят всего 2,1 килограмма. 3. Мощность. Да, это не напольные модели с их 1500 Ватт (хотя в реальности мощность намного ниже заявленной), однако 150 Ватт хватает не только для чистки мебели или салона автомобиля, но и для тщательной уборки ковров. 4. Наличие турбощётки с электроприводом. Устал от повсюду лежащих волос подруги? Твой кот или пёс начали линять? Турбощётка вычистит волосы и шерсть даже из ковра с длинным ворсом. Электропривод делает уборку ещё более удобной. 5. Беспроводные. Один из самых опасных элементов любой техники — её провод, особенно если дело касается пылесосов. REDMOND RV-UR340 и REDMOND RV-UR341 — это беспроводные пылесосы, а значит, риск получить травму, запнувшись о провод, исключен. Кроме того, независимость от розетки позволяет проводить уборку даже там, где отсутствует электричество. Заказать REDMOND RV-UR340 →
6. Качественный аккумулятор. Полного заряда литий-ионного аккумулятора на 2000 мАч достаточно для более чем 25 минут уборки помещения. 7. Невысокий уровень шума. Конечно, 70 дБ — это не самый лучший показатель. Есть и более бесшумные модели, однако стоят они минимум вдвое дороже. Для сравнения: современные холодильники издают шум до 50 дБ. 8. Защита. REDMOND RV-UR340 и REDMOND RV-UR341 имеют 2 класс защиты от поражения электричеством и защиту от перегрева. Заказать REDMOND RV-UR341 →
9. Комплектация. В комплекте с пылесосами идут турбощётки, щелевые насадки и крепления на стену с крепёжными элементами. 10. Надёжность. Пылесосы изготовлены из качественной стали и пластика. 11. Современный дизайн. REDMOND RV-UR340 и REDMOND RV-UR341 — это минималистичная техника, выполненная в приятном современном стиле. Пылесосы не имеют лишних деталей и хорошо вписываются в любую обстановку помещения. Узнать больше о REDMOND RV-UR340 и REDMOND RV-UR341 → Для каких целей подходит REDMOND RV-UR340 1. Уборка в труднодоступных местах. REDMOND RV-UR340 пролезет туда, куда обычной щёткой не пробраться. Это и узкие пространства под кроватью, и небольшие полки. Сможешь быстро находить потерянные ключи или носки. 2. Чистка салона автомобиля. Тащить напольную модель к машине — то ещё удовольствие. REDMOND RV-UR340 можно перевозить в багажнике, так как он не занимает много места. Этот пылесос вобрал в себя плюсы как напольных моделей (достаточно мощный), так и ручных автомобильных (компактный). 3. Уборка небольшого жилья. Если у тебя студия или малогабаритная квартира, то REDMOND RV-UR340 — один из лучших вариантов. В помещениях, где каждый сантиметр свободного пространства на счету, вертикальный пылесос — отличное решение для экономии места.
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