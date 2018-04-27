Сеть «Четыре лапы» обновила дизайн упаковки реализуемых кормов

Новая упаковка кормов Wellkiss ориентирована на многочисленных поклонников семейства кошачьих, отдающих предпочтение рациональному питанию своих любимцев. По мнению представителей федеральной сети магазинов «Четыре лапы», обновленное оформление реализуемой продукции позволит привлечь внимание владельцев различных категорий домашних животных (кастрированных котов, стерилизованных кошек, маленьких котят, взрослых кошек и пр.).

Представители BQB постарались максимально полно учесть пожелания всех потенциальных потребителей и разработали оформление упаковки в соответствии с их запросами. При этом дизайнеры акцентировали внимание покупателей на высоком качестве реализуемых кормов, разнообразии вкусов и сегментации типов питания домашних животных.

Разработчики решили использовать символические изображения сердца, клубка или бабочки для идентификации отдельных групп кошачьих продуктов. Они считают, что подобный подход позволит максимально упростить процедуру поиска и приобретения необходимого корма.