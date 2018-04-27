СХАО «Овощевод» выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

— Николай Александрович, сейчас на нашем региональном овощном рынке большая конкуренция. В чем главные преимущества вашей продукции?

— Действительно, Самарская область перенасыщена производителями овощей защищенного грунта, и при этом сюда везут продукцию из других регионов. Но так было всегда, и чтобы выгодно выделяться среди конкурентов, очень важен ответственный подход сельхозпроизводителей к ведению бизнеса. Ведь от того, какие технологии выращивания овощей мы применяем, зависит качество, а соответственно, и здоровье потребителя. Например, китайцы выращивают огурцы и помидоры в пленочных теплицах, используя массу химикатов, выжигая поля и делая продукцию опасной для употребления. А поскольку они не регистрируют бизнес и не платят налоги, они сбивают цену и вредят местной экономике. Мы не используем химию. Воду мы применяем чистую питьевую, из системы водоснабжения Автозаводского района, а для подкормки овощей — только органические удобрения (пищевую углекислоту) в микродозах. Для борьбы с вредителями вместо пестицидов мы применяем биозащиту — энтомофагов. Это насекомые, которые поедают вредителей и их личинки. К тому же у нас во всех теплицах установлены ульи — растения круглый год опыляют пчелы и шмели, которым химикаты могут навредить. Так что выращиваемая на нашем предприятии овощная продукция экологически чистая, вкусная и полезная. Она проходит строжайший контроль по всем параметрам безопасности и полезного питания как в собственной лаборатории, так и в подразделениях Россельхознадзора . Плюсом выращивания овощей в закрытом грунте является также то, что они защищены от осадков и загрязнений из внешней среды. Сегодня у нас три основных вида продукции: огурцы двух сортов — «Атлет» и «Кураж», томаты «Митридат» и баклажаны «Орион». В год мы собираем порядка 5 тысяч тонн свежих овощей. Важно и то, что мы не используем гибридные семена, из которых вырастают «пластмассовые» невкусные овощи. Для получения рассады мы применяем много лет качественный семенной фонд от надежного отечественного поставщика.

— Как, по-вашему, отразилось введение экономических санкций на наших сельхозпроизводителях?

— За всех говорить не буду. Что касается «Овощевода», на нас это никак не отразилось. Мы абсолютно самодостаточное предприятие, которое много лет прочно стоит на ногах и успешно работает без всяких субсидий и прочего. С введением санкций, правда, местные предприниматели стали больше использовать семена «пластмассовых» гибридов и буквально наводнили ими рынок. Понятно, что продукт получается более дешевый. Покупатель часто делает выбор в пользу более доступных продуктов. Но понимающие и ценящие вкус настоящих овощей все равно отдадут предпочтение нам, потому что такие овощи полезны. Поэтому мы считаем, что надо ориентироваться прежде всего на качество. Сейчас покупатель несколько дезориентирован — раньше пришел в магазин и видишь 2 группы товаров: отечественные и импортные. Первые по качеству не очень, вторые — более стабильные. А сегодня импортную группу заместили продукты из стран СНГ, и они не всегда высокого качества.

— Компании «Овощевод» в этом году исполняется 45 лет. Многое изменилось в производстве за это время?

— Сегодня у нас работают 230 человек, и я очень горжусь своим коллективом. Сейчас «Овощевод» — это современный сельскохозяйственный комплекс теплиц нового типа общей площадью 12 га. Все они полностью реконструированы и механизированы. Овощи мы выращиваем по новой технологии, с применением малообъемного кокосового субстрата, с капельным поливом и автоматической системой подкормки под контролем компьютеров. Кокосовый субстрат в отличие от торфа хорошо сохраняет влагу, не содержит болезнетворных грибов и семян сорняков. Такие овощи получаются вкуснее.

— Где можно купить продукцию «Овощевода»? Есть ли проблема с доступом на полки крупных торговых сетей?

— Чтобы поставщик имел возможность работать с федеральной или местной сетью, важно соответствовать главным критериям: качество продукции, ее цена и возможность гарантированных регулярных поставок. Поскольку мы уже давно зарекомендовали себя как надежный производитель и поставщик, у нас отсутствуют проблемы поиска покупателей. Мы работаем с такими сетями, как «Лента», «Елисейский», «Миндаль». Большие объемы поставляем через дилеров на местный рынок и по России.