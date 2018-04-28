На Роза Хутор в третий раз пройдет Международный фестиваль бега ROSA RUN

С 3 по 6 мая на Горном курорте «Роза Хутор» состоится масштабное спортивное событие — Международный фестиваль бега ROSA RUN. В 2018 году фестиваль пройдет уже в третий раз. В прошлом году он собрал более 1 тысячи участников из 55 городов России, а также из Китая, ОАЭ, Италии, Эстонии и Абхазии.

“В 2018 году мы ожидаем еще больше участников, вместе с которыми мы вновь устроим настоящий праздник спорта на Роза Хутор. Приезжайте семьями, зовите друзей — это будет феерия спорта и эмоций! Программа составлена таким образом, чтобы каждый мог насладиться спортом, отдыхом, прекрасными видами сочинских гор и возможностями курорта. Советую попробовать все забеги, чтобы спектр впечатлений от фестиваля был полным!”

Организатором фестиваля выступает компания IRONSTAR совместно с Горным курортом «Роза Хутор», самой большой спортивной школой I Love Supersport и крупнейшим ритейлером спорттоваров в Краснодарском крае «Высшая Лига».

Программа фестиваля традиционно включает в себя 4 дня спортивных и развлекательных мероприятий. В 2018 году тема фестиваля — «Спецагенты». Все мероприятия пройдут в тематике популярных фильмов о Джеймсе Бонде и других известных киногероях-шпионах.

1 день. «Вертикальный» километр ROSA PEAK — забег на гору Роза Пик с набором высоты до 600 метров. В отличие от прошлых лет, когда участникам нужно было забраться как можно выше за ограниченное время (40 минут в 2016-м и 60 минут в 2017-м), в этом году у всех будет возможность добежать до самой верхней точки. Лимит времени — 2 часа.

В 2018 году первым до верхней отметки добрался член сборной России по горному бегу Сергей Перелыгин с результатом 36:54. Среди девушек первой к финишу пришла МСМК по легкой атлетике Ольга Тарантинова с результатом 38:09.

2 день. ROSA QUEST — командный забег с заданиями, в котором примут участие 60 команд по 10 человек в каждой. Команды собираются случайным образом, ведь одна из целей фестиваля — новые знакомства! Командам предстоит пройти около 20 точек, где нужно будет выполнить различные задания — спортивные, логические, шуточные и не другие. Команда-победитель определяется не по скорости прохождения трассы, а в совокупности по набранному количеству баллов.

3 день. ROSA CARNIVAL — костюмированный забег на 3 км для всех желающих. Это настоящий праздник для участников фестиваля и гостей «Роза Хутор». Участникам нужно не только придумать оригинальный костюм, но и вжиться в образ. Соблюдение дресс-кода обязательно! Обладатели лучших костюмов получат призы.

4 день. Главным событием фестиваля является самый сложный и невероятно красивый горный полумарафон ROSA 777, маршрут которого начинается на набережной «Роза Хутор» и уходит в горы до самого Роза Плато. Набор высоты составляет более 700 метров. Для тех, кто пока не готов к полумарафону, доступна дистанция-спутник на 7 км — ROSA 7 по ровной живописной трассе.

Победителю полумарафона в 2017 году понадобилось чуть больше часа, чтобы преодолеть эту непростую трассу. Дмитрий Сафронов , марафонец и бегун на длинные дистанции, бронзовый призер чемпионата Европы 2010 г. финишировал через 1 час 11 минут 11 секунд. Надо заметить, что он не смог превзойти своего однофамильца Андрея Сафронова , который в прошлом году на этой же трассе победил с результатом 1 час 9 минут. Среди девушек самой быстрой стала легкоатлетка сборной России Елена Седова — 01:20:24. Будут ли побиты рекорды трассы в этом году? Узнаем 6 мая!

Помимо спортивной части, фестиваль включает развлекательную программу для участников и болельщиков. Каждый день начинается с разминки и зарядки, после забегов можно посетить мастер-классы и экскурсии, а в конце каждого дня всех ждут вечеринки с конкурсами и призами. В рамках фестиваля будут работать спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО и лекторий.

Регистрация на ROSA RUN.