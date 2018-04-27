«ROSA RUN — очередной вызов себе и возможность почувствовать свободу»

День участия стоит 1 800 рублей, четыре дня — 5 000 рублей. Зарегистрироваться на забеги и узнать всю информацию о фестивале ROSA RUN можно ЗДЕСЬ Артур Саруханов — В Сочи я бываю регулярно по работе — различные автопроизводители полюбили это место и нередко устраивают здесь свои презентации. Но в забегах ROSA RUN принимаю участие впервые. В беговом сообществе принято делиться своими результатами друг с другом и рассказывать про старты, в которых довелось поучаствовать. Так в прошлом году я и узнал от своего коллеги, автожурналиста Павла Фёдорова об этом фестивале. Меня привлёк многодневный и разноплановый формат — там будет и шуточный забег-маскарад, и серьёзный вертикальный километр с набором высоты более 1 000 метров, и полумарафон по смешанному рельефу. — Всё это — очередной вызов себе и возможность почувствовать свободу. То, за что мы все и любим бег. Ну и, конечно, кто откажется насладиться красотами южных гор? В позапрошлом году в Мюнхене я был на похожем беговом мероприятии — там ежегодно проходит марафон, а накануне шуточный забег-маскарад, который называется Trachtenlauf («Трахтенлауф»). Представьте: люди из различных стран мира съезжаются и выходят на старт в разных костюмах. Обычно приезжает много участников из России. Поразил тогда один голландец — он бежал три километра в деревянных национальных башмаках, которые были больше размера его ноги в полтора раза! Артур и Ольга Сарухановы Моя максимальная дистанция — прошлогодний Московский марафон. ROSA RUN станет пятым подряд весенним уик-эндом, когда я принимаю участие в забегах. — Для нас, бегунов-любителей, главный стимул — возможность стать лучшей версией себя, постоянно сокращать время на преодоление дистанции. Глобальных целей на ROSA RUN у меня нет — там специфические трассы. «Горные» дистанции я только начинаю постигать: недавно пробежал 25 километров на трейле в Новороссийске. На полумарафоне на «Розе Хутор» предстоит набор высот, а сравнивать мне пока не с чем — все мои личные рекорды на этой дистанции проходили практически на ровной поверхности. К бегу по горам я активно готовлюсь, поэтому не скажу, что это станет для меня неожиданностью. К себе домой на 11 этаж я бегу по ступенькам (причём через одну), не упускаю возможности взбираться наверх и по эскалаторам в метро. Но, как показал мой первый трейл в Новороссийске, забраться наверх — это ещё полдела: спуски не менее техничны и требуют большой концентрации и усилий. После того «горного» забега нормально ходить смог лишь к середине следующей недели. А вообще, бег по горам — отличная тренировка для ног.

Все забеги на ROSA RUN интересные и особенные. Градиент трассы, направление ветра и погода — всё это скажется на результате. Моя главная задача — пробежать в удовольствие, не травмироваться и, как я это называю, спозиционироваться на будущее. То есть зафиксировать результат, который потом нужно улучшить. В каждый из беговых дней предстоит принимать вызов. Артур и Ольга Сарухановы Моя супруга тоже бегунья-любитель со стажем, поэтому мы приедем всей семьёй. Для детей организаторы фестиваля приготовили много интересных активностей и мероприятий. Я собираюсь бежать все забеги — надеюсь, осилю. Иначе зачем ехать так далеко? Со мной побежит жена, а дети (сыну десять лет, дочке пять) примут участие в детском забеге. — Поразительно, но благодаря бегу у меня появляется возможность знакомиться не только с новыми местами, но и с новыми людьми. Они нередко становятся близкими друзьями. Со многими из них мы побежим вместе на «Розе Хутор». Сочи и «Роза Хутор» — модное место. Неудивительно, что сюда добрались и организаторы беговых ивентов. Как и в любых других массовых мероприятиях, главное — приходить с позитивом, тогда ничто не сможет сбить твой настрой. У нас будет обширная программа — эта поездка для нашей семьи ещё и мини-отпуск. Сначала мы будем жить на «Розе Хутор», а затем внизу, около моря. Набережная идеальна для долгих пробежек и прогулок. Возьмём велосипеды, покатаемся — дети будут в восторге! Наша программа-максимум — добраться до Абхазии, благо она совсем близко к Сочи. Статьи по теме 7 важных советов, которыми стоит воспользоваться на забегах ROSA RUN Где поесть и что посмотреть на фестивале бега ROSA RUN на «Роза Хутор» 10 самых крутых идей костюмов для карнавального забега на ROSA RUN Как правильно подготовиться к забегам на фестивале ROSA RUN Запись "«ROSA RUN — очередной вызов себе и возможность почувствовать свободу»" впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.